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新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼

華為攜手順發 快速布建全台通路

2018-04-26 18:00經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

華為拓展台灣市場通路雙管齊下，繼上周末位於台北三創的品牌體驗店開幕，今天宣布與順發（6154）展開策略合作，年底前將在順發的40家門市設立華為的專區專櫃、提供實機體驗，快速布建全台通路。

透過與現有的3C通路合作，近來已有夏普與震旦行（2373）旗下的震旦通訊合作、小米也與全國電子展開策略聯盟。華為台灣總代理訊崴總經理雍海表示，上周六華為在台首家品牌體驗店於台北三創開幕，打破三創單一品牌開幕日營業額紀錄。據瞭解，上一個紀錄保持人是小米在三創的門市。

雍海表示，華為在台灣希望可以在地化深耕市場，除了月底前與經銷商合作將陸續開幕4家品牌體驗店、專賣店及快閃店，另外則是與順發進行全面性的策略合作。包括在通路上，到年底將在40家順發門市有實機展示、專區專櫃，線上也與順發購物網合作，華為因此已成立電商團隊。行銷上將打出「買華為到順發」口號，進行網路口碑行銷。

雍海指出，在人員部分，也將與順發展開達人計畫，也就是進行新品上市教育訓練、培訓更多華為產品銷售達人、並培養筆電銷售菁英。華為筆電MateBook X上市後獨家在順發銷售，也將提供更多銷售人員獎勵，鼓勵門市人員積極促銷MateBook X。

順發董事長吳錦昌表示，華為的核心價值是「以消費者為中心」，與順發向來期許「與顧客共創最佳消費經驗」理念不謀而合，促使雙方成為合作夥伴。 華為的產品和服務已遍及170多個國家，無線基地台服務涵蓋全球三分之一的人口，在世界各國設立了16個研發中心，致力建立完整智慧生活網，順發看好華為的獨特創新，將陸續在全台各門市設立華為專櫃，預計年底前達到40家專區專櫃、實機體驗門市；即日起華為全系列智慧產品，包括智慧手機、筆記型電腦、平板電腦、網通商品和穿戴裝置等，都可以在全台順發67家門市買到。

華為台灣總代理訊崴總經理雍海（左）與順發董事長吳錦昌今天宣布，雙方將攜手進行策略...
華為台灣總代理訊崴總經理雍海（左）與順發董事長吳錦昌今天宣布，雙方將攜手進行策略合作。 記者何佩儒／攝影
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華為三創
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