華為攜手順發 快速布建全台通路

2018-04-26 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



華為拓展台灣市場通路雙管齊下，繼上周末位於台北三創的品牌體驗店開幕，今天宣布與順發（6154）展開策略合作，年底前將在順發的40家門市設立華為的專區專櫃、提供實機體驗，快速布建全台通路。

透過與現有的3C通路合作，近來已有夏普與震旦行（2373）旗下的震旦通訊合作、小米也與全國電子展開策略聯盟。華為台灣總代理訊崴總經理雍海表示，上周六華為在台首家品牌體驗店於台北三創開幕，打破三創單一品牌開幕日營業額紀錄。據瞭解，上一個紀錄保持人是小米在三創的門市。

雍海表示，華為在台灣希望可以在地化深耕市場，除了月底前與經銷商合作將陸續開幕4家品牌體驗店、專賣店及快閃店，另外則是與順發進行全面性的策略合作。包括在通路上，到年底將在40家順發門市有實機展示、專區專櫃，線上也與順發購物網合作，華為因此已成立電商團隊。行銷上將打出「買華為到順發」口號，進行網路口碑行銷。

雍海指出，在人員部分，也將與順發展開達人計畫，也就是進行新品上市教育訓練、培訓更多華為產品銷售達人、並培養筆電銷售菁英。華為筆電MateBook X上市後獨家在順發銷售，也將提供更多銷售人員獎勵，鼓勵門市人員積極促銷MateBook X。