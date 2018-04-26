國際塑料橡膠展 163家台廠登陸展實力

2018-04-26 18:03 中央社 台北26日電



中國國際塑料橡膠工業展覽會是亞洲最大塑料橡膠展，日前在中國上海舉行，台灣有163家廠商參與，推出新的技術及研發成果，展現台灣實力。

第32屆中國國際塑料橡膠工業展覽會（Chinaplas）24日在上海虹橋國家會展中心舉行，來自40國4000家廠商參展，展出面積達34萬平方公尺，橫跨8個展館，是亞洲最大、全球第二大塑料橡膠展。

其中，台灣共有163家廠商參展，展出面積超過4000平方公尺，指標廠商包括台塑、奇美、富強鑫、台中精機、華嶸、全立發、鳳記、誠玉、寶元等，以最新產品吸引全球買主目光。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿指出，這次參展的台灣廠商推出最新的技術及解決方案，像是富強鑫推出iMF4.0智慧射出成型解決方案，以模具內壓力感測器達到製程穩定化及最佳化，再結合雲端資料庫提供智能化服務；百塑則結合達明協同型機器人達成取料、組裝、檢測一次完成的全自動產線；華嶸展出鎖模力高達1200噸雙射射出成型機，展現台灣生產大型機械的實力；明模在模具端也能配合廠商需求裝設不同感測器，讓參觀的買主了解到台灣模具在全球的技術與實力。

貿協表示，與中國國際橡塑展相隔不到4個月後，台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）8月15日將於台北南港展覽館1館登場，同期還會舉行台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei），兩展合計超過500家廠商參展，使用2700個攤位，預估可吸引國內外2萬人前來參觀。展覽期間有一對一採購洽談會、塑橡膠機械研究發展創新產品競賽以及塑橡膠工業產業研討會等豐富活動。