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當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼

友達董座：第1季面板業 像天氣一樣有點冷

2018-04-26 17:50中央社 台北26日電

友達光電董事長彭(雙)浪今天在線上法人說明會表示，今年第1季面板業就像天氣一樣有點冷，銷售不符預期，庫存調整時間長一點，但市場還算健康。

彭(雙)浪說，第1季是傳統淡季，因有春節假期及工廠歲修，工作天數減少，加上第1季新台幣兌美元升值2.6%，及考量新台幣兌日圓變動後，第1季毛利較去年第4季減少1.5%。

他強調，過去幾年積極布局，第1季產能維持滿載，獲利達到預期，資產負債表健康，雖然庫存比去年第4季多一天，淨負債比4.8%，仍在相對低點。

因此，考量財務健全，公司未來成長需求後，友達決定每股配發現金股利1.5元，殖利率超過10%，維持股東對友達投資獲得穩定回報。

至於客戶端調整，他直言，客戶訂單結構第2季會比較健康，就像天氣逐步回暖，為迎接第3季旺季準備，依然維持相對高的產能利用率。

觀察美國與中國的區域貿易衝突，彭(雙)浪認為，出口到美國的產品都會密切注意，因輸美比例小，不會受到美中貿易戰直接影響，但仍會密切觀察後續發展，是否影響整體消費市場，以及市場供需平衡。

友達總經理蔡國新評估，世界盃足球賽將到，廠商因應運動賽事調整庫存，為下半年新產品備貨，且應用面需求穩定，總體面板需求未變，今年全球整體面板出貨面積可望較去年增加6至8%。

雖然中國大陸面板新產能不斷開出，但蔡國新強調，從供給面來看，面板廠擴充新產能，新世代產線卻需要較長的學習曲線，包括產能提升、技術轉換、良率攀升情況都不確定，因此新產線今年的表現有待進一步觀察。

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