親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

攀牆旁觀陳抗被警抓 退伍女中校：我看起來像暴民嗎？

網購洗髮精卻收到20本美國護照 警察教她「直接丟掉」

精測展望樂觀 今年毛利率看穩健

2018-04-26 16:27中央社 台北26日電

中華精測總經理黃水可表示，今年發展審慎樂觀，希望維持以往健康成長軌跡。精測7奈米製程測試產品持續成長，毛利率看穩健。今年資本支出維持10億水準。

精測今天下午舉辦線上法人說明會。

展望今年營運，黃水可表示，對於發展審慎樂觀，希望維持往年健康成長軌跡。不過他也指出，今年變化速度較快，包括晶圓代工、IC設計、封裝代工以及探針卡等廠商區塊可能有不同變化，公司會持續朝向營運成長努力。

觀察應用處理器（AP）先進晶圓製程布局，精測指出，7奈米製程測試產品持續成長，持續深耕高階先進製程。

法人預估，應用處理器測試產品占精測整體業績比重約79%。

在探針卡部分，精測表示，發展按照計畫進行，符合成長軌跡，探針卡還有不少空間可努力。

觀察應用市場趨勢，黃水可表示，手機市場進入成熟階段，應用處理器出貨量變化不大，未來看好5G和人工智慧（AI）發展；5G世代來臨，半導體扮演要角，人工智慧是否帶動手機AP晶片設計更加高階複雜，可持續觀察。

從毛利率來看，精測指出，毛利率約5成的晶圓探針卡，今年第1季占比約86%，有助提升毛利率表現，長期毛利率維持在50%到55%區間，未來毛利率可穩健。

從產能來看，黃水可指出，目前公司產能維持不錯水準，新廠持續按照計畫進行。

法人問及客戶訂單和出貨表現，黃水可表示，不同客戶訂單與實際出貨時程不同，要看晶片複雜度決定測試複雜度，若簡單案件，訂單到出貨時間一般需2個月。

在衛星通訊PCB所需生產設備布局，精測指出依計畫持續建置，預期今年底可望完成，預估2020年進入量產階段。

在東北亞客戶部分，黃水可表示，東北亞客戶持續經營中。

展望今年資本支出，精測表示今年資本支出預估約新台幣10億元，其中4.5億元續投入新建營運總部，另5.5億元投資機器設備。今年費用率可能在27%區間，研發費用占比約17%。

從客戶類別來看，晶圓代工廠占精測第1季整體營收比重約69%，IC設計占比約14%，後段封測代工廠占比約13%，探針卡廠商占比約4%。

從產品比重來看，第1季晶圓測試卡占比約86%，IC測試板占比約9%，技術服務與其他占比約5%。

從應用處理器測試晶圓製程別來看，第1季7奈米占比約79%，10奈米占比約5%。12/14/16奈米占比約16%。

中華精測晶圓代工廠毛利率
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

從慘賠500萬到拚美國上市 黃立成怎麼從嘻哈藝人轉型創業家？

2018-04-26 13:40

全台科學園區2025年產值 有望破3兆

2018-04-26 14:45

麗臺攻AI商機 推出新繪圖卡

2018-04-26 14:41

宏碁教育市場再下一城 獲選智利專案供應商

2018-04-26 14:35

華為攜手順發3C 首度結盟在地通路

2018-04-26 14:28

太陽能市況不同調 單晶強多晶觀望

2018-04-26 13:58

電視尺寸增 康寧：液晶玻璃產量年增約5%

2018-04-26 13:10

三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

2018-04-26 12:21

正新印度廠3月量產 已接獲本田機車胎訂單

2018-04-26 11:47

iPhone高價助攻 全球Q1智慧機ASP走揚

2018-04-26 11:40

萬達上櫃漲逾2成 鎖定非消費性觸控面板

2018-04-26 11:35

Q1本國法人申請發明專利前十名 友達居冠成長逾一倍

2018-04-26 10:32

研調：矽基AMOLED最適用於AR眼鏡

2018-04-26 10:07

工研院攜手台水公司 瞄準東南亞水處理商機

2018-04-26 09:05

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

聯發科提名董事 晨星董座入列

2018-04-26 01:10

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

大宇資旗下公司 獲陸廠投資10億

2018-04-26 00:57

高燦鳴：科技業資本支出與報酬率脫鉤了

2018-04-26 00:57

LGD轉虧 面板進入黑暗期

2018-04-26 00:57

民視下架風波 NCC擬開罰

2018-04-26 00:53

詹宏志：三大商機將爆發

2018-04-26 00:53

華碩 進入交班二部曲

2018-04-26 00:53

林之晨：AI區塊鏈革命 台灣有優勢

2018-04-26 00:53

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

「觀功念恩」 亞崴機電美化心靈留員工

2018-04-25 17:55

詹宏志：網家新服務與新產品 將有AI背景

2018-04-25 17:42

遠傳旗下通路商 德誼數位Q1營收增30%

2018-04-25 14:36

國際照明展 開幕

2018-04-25 14:36

廣明機器人 首度赴德參展

2018-04-25 14:36

佳世達智慧工廠 跨足兩岸

2018-04-25 14:36

攻先進製程 美光在台增聘3成人力

2018-04-25 14:27

3月北美半導體設備出貨額 創17年多新高

2018-04-25 14:27

美光在台員工數 兩年估增三成

2018-04-25 10:40

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

買房介紹費怎麼包？他包1200被酸「年輕人要懂事」

2018-04-25 16:58

聯發科發威 傳奪思科大單

2018-04-26 01:09

回溫攏是假？雙北Q1預售房價跌回五年前

2018-04-26 10:10

話題不斷…新光金「雙姝怨」 金管會要查

2018-04-26 00:47

父母留房不用蓋公宅？ 李同榮：年輕人沒那麼沒骨氣

2018-04-26 11:41

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

勞保年金累存近七千億 退休金想領得多有撇步

2018-04-26 11:39

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

北市五年內失去人口紅利 業者：房價恐失支撐力道

2018-04-26 12:51

LGD轉虧 面板進入黑暗期

2018-04-26 00:57

台灣第一座氣象學別墅 一棟要價9,000萬

2018-04-25 23:34

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

房貸逾放攀升 將專案金檢

2018-04-26 01:06

因應房貸逾放增加 銀行私下延長寬限期

2018-04-26 01:06

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

第一個外孫女滿月 蔡明興喜送彌月蛋糕

2018-04-25 16:50

新一波銀行加入 13家銀行卡片可綁定ApplePay

2018-04-26 12:05

反洗錢清查 5萬個OBU帳戶被砍

2018-04-26 00:44

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30

詹宏志：三大商機將爆發

2018-04-26 00:53

不用盯盤不靠政府 利變保單助你累積退休金

2018-04-26 06:00

名家觀點／川普挑動貿易戰 結果難料

2018-04-26 01:07

新光金董總薪酬 排中後段班

2018-04-26 00:47

北市房屋稅收 近10年首見減少

2018-04-26 00:17

財政部發文 禁止公股銀行員代客繳稅

2018-04-26 10:56

去年送黑熊傘！ 中鋼股東會今年送超美收納皂禮盒

2018-04-26 14:41

台新金融卡綁定國際3大Pay行動支付 全數開通

2018-04-26 09:56

聯發科提名董事 晨星董座入列

2018-04-26 01:10

台電首當新房包租公 競價結果26日揭曉

2018-04-26 06:00

獲理賠醫藥費 不得申報扣除

2018-04-26 01:15

民視下架風波 NCC擬開罰

2018-04-26 00:53

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

華碩 進入交班二部曲

2018-04-26 00:53

葡萄王業績起飛 大股東挺

2018-04-26 00:50

三星旗艦S9告捷 全年估出貨4500萬支

2018-04-26 12:21

財經觀點／陸惠台「住房公積金」 形同虛設

2018-04-26 00:24

3月房貸增速 一年半新高

2018-04-26 01:06

林之晨：AI區塊鏈革命 台灣有優勢

2018-04-26 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top