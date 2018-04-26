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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

全台科學園區2025年產值 有望破3兆

2018-04-26 14:45經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

科學園區管理局長王永壯26日表示，科學園區產值已連續多年突破2兆元，而且每年都在快速成長，以此速度推估，到了2025年產值就可望突破3兆元。

行政院長賴清德今天聽取「科學園區現況與發展願景」報告，去年全台科學園區營收已近2.5兆元，創歷史新高，年增3.6%，創造27萬人就業。前三大營業額產業包括積體電路、光電、精密機械，其中積體電路營業額達六成六。

科學園區產值成長迅速，產業用地「需地若渴」，王永壯說，預估2030年儲備需地面積達600公頃，會逐步增加科學園區用地，以竹科為例，近期就新增30公頃用於半導體研發。

科技部指出，為持續推動台灣高科技產業發展，強化園區群聚效應，拓展成為科技走廊，將配合各園區特色，打造高附加價值創新事業。

新竹科學園區朝向「以軟扶硬，翻新竹科」的方向發展，將藉現行產業優勢推展軟體AI，打造軟體開發專區。

中部科學園區以打造國際旗艦型的AI智慧機器人自造者基地為目標，並加速台中園區擴建計畫，協助半導體產業7奈米先進製程技術研發量產。

南部科學園區則積極打造半導體先進製程環境，並配合沙崙綠能科學城聯合研究中心，打造成為南台灣綠能產業與智慧機器人產業的新聚落。

賴揆指出，各園區管理局近期配合加速投資台灣及產業創新政策，推動半導體先進製程環境、智慧機器人自造基地及沙崙科學城等基礎設施建置，攸關未來台灣科技發展。

另外，為促進科學園區創新轉型，已送請立法院審議的「科學園區設置管理條例」修正草案，請科技部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法作業。

科園區發展現況 圖片來源：科技部
科園區發展現況 圖片來源：科技部
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