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名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29經濟日報 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

鴻海董事長郭台銘（右一）。 記者余承翰／攝影
鴻海董事長郭台銘（右一）。 記者余承翰／攝影
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台商納入「中國製造2025」名單首度曝光，鴻海集團是大贏家，鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子鄭州有限公司及訊芯電子科技中山公司進入名單中，另外，玉晶光電廈門公司也被確定為智能製造試點示範項目。

富士康鄭州子公司鴻富錦等台資企業進入「中國製造2025」綠色製造企業名單，光學鏡頭廠玉晶光電廈門公司電子產品光學鏡頭智慧工廠確定為智慧製造試點示範專案，兩家公司均為蘋果供應鏈重要成員。

此外，富士康、英業達等台資企業並參與工業互聯網產業聯盟。

玉晶光電是iPhone鏡頭供應商之一，主要生產重鎮為廈門廠，總員工數約8,000人。近年玉晶光積極加強自動化布局，玉晶光董事長陳天慶強調，自動化是為了增加產量，提高效率，而不是降低人力問題。

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依據年報，玉晶光去年取得土地、廠房及設備投資的資本支出達10.28億元，年增近一倍，幾乎逼近去年全年稅後純益10.47億元，光學鏡頭是高資本支出的產業，因應鏡頭規格持續升級，玉晶光砸重金擴大資本支出，除了提高產能之外，有很大的比重也是聚焦自動化布局考量。

大陸官方積極籌組工業互聯網產業聯盟，鴻海富士康帶頭響應，鴻海集團近年積極轉型，尤其工業互聯網應用扮演8K+5G生態圈發展關鍵基礎，能實現硬體與軟體整合並串聯八大生活科技服務。

英業達近年也積極朝向工業互聯網產業發展，並在今年成立三大研發中心，包括在士林成立人工智慧（AI）中心、在天津設立工業4.0研發基地，以及集團旗下英華達主導5G的研發中心。這三大研發中心，均與工業互聯網息息相關。

另一方面，鴻海鄭州子公司鴻富錦精密電子，這幾年持續投資富陽新能源科技，主要目的是在大陸發展太陽能。由於蘋果要求旗下產品必須綠色製造，外界解讀，鴻海是深化與蘋果在太陽能的合作，以提升iPhone綠色製造的比重。

美商蘋果先前指出，主要供應商鴻海富士康承諾自2015年10月起，從河南開始興建太陽能項目，作為啟動供應鏈潔淨能源項目的一部分。

因此，鴻海集團在2015年底開始，持續投資河南的富陽新能源科技。市場解讀，富陽新能源科技主攻太陽能，是鴻海集團與蘋果合作，布局大陸太陽能市場的第一步。

廈門台商
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