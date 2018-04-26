台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 賴錦宏 ／北京25日電



大陸國台辦發言人馬曉光 中新社 分享 facebook 大陸國台辦發言人馬曉光25日表示，有二家台資企業進入「中國製造2025」的綠色製造名單，一家台資企業工廠被確定為智慧製造試點示範專案，還有二家台資企業參與了工業互聯網產業聯盟。大陸將對這些企業予以稅收、投資等方面的支持。

馬曉光在國台辦例行記者會上，針對惠台31條落實情況指出，兩岸企業家峰會4月16日舉辦2018兩岸智慧裝備製造鄭州論壇，兩岸業者圍繞「智慧裝備製造連結兩岸引領未來」主題進行深入探討並取得積極成果。

他說，31條措施的第一條就是「台資企業參與中國製造2025」行動計畫適用於與大陸企業同等政策，對台商來大陸投資設立高端製造、智慧製造、綠色製造等企業予以稅收、投資等方面的支持。

馬曉光表示，31條惠台措施發布後，大陸各地各有關部門積極推動各項落實工作，取得積極進展。他說，第二届「英才彙聚·滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海大學院校交流會4月20日在上海舉行，吸引在復旦、同濟、上海交大等18所大學的70位優秀台籍博士（生）參加。

上海高校提供的崗位年薪普遍都在人民幣二、三十萬元，對高端人才甚至還有百萬年薪，並提供30萬元的科研啟動資金和最高150萬元的安家置業補助。

第4届「創業創新·築夢溫州」台灣青年人才對接會4月21日在北京舉行。對接會面向在京知名大學台灣學生推介溫州的創業就業環境和人才網平台，吸引他們到溫州開拓事業。溫州市86家企事業單位共推出近600個優質崗位職缺，受到在北京的台灣學生的歡迎。