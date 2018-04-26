親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台企進「中國製造2025」 可享投資補助

2018-04-26 01:30經濟日報 特派記者賴錦宏／北京25日電

大陸國台辦發言人馬曉光 中新社
大陸國台辦發言人馬曉光 中新社
分享
大陸國台辦發言人馬曉光25日表示，有二家台資企業進入「中國製造2025」的綠色製造名單，一家台資企業工廠被確定為智慧製造試點示範專案，還有二家台資企業參與了工業互聯網產業聯盟。大陸將對這些企業予以稅收、投資等方面的支持。

馬曉光在國台辦例行記者會上，針對惠台31條落實情況指出，兩岸企業家峰會4月16日舉辦2018兩岸智慧裝備製造鄭州論壇，兩岸業者圍繞「智慧裝備製造連結兩岸引領未來」主題進行深入探討並取得積極成果。

他說，31條措施的第一條就是「台資企業參與中國製造2025」行動計畫適用於與大陸企業同等政策，對台商來大陸投資設立高端製造、智慧製造、綠色製造等企業予以稅收、投資等方面的支持。

馬曉光表示，31條惠台措施發布後，大陸各地各有關部門積極推動各項落實工作，取得積極進展。他說，第二届「英才彙聚·滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海大學院校交流會4月20日在上海舉行，吸引在復旦、同濟、上海交大等18所大學的70位優秀台籍博士（生）參加。

上海高校提供的崗位年薪普遍都在人民幣二、三十萬元，對高端人才甚至還有百萬年薪，並提供30萬元的科研啟動資金和最高150萬元的安家置業補助。

第4届「創業創新·築夢溫州」台灣青年人才對接會4月21日在北京舉行。對接會面向在京知名大學台灣學生推介溫州的創業就業環境和人才網平台，吸引他們到溫州開拓事業。溫州市86家企事業單位共推出近600個優質崗位職缺，受到在北京的台灣學生的歡迎。

上海馬曉光北京
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

名單曝光…中國製造2025 鴻海大贏家

2018-04-26 01:29

「觀功念恩」 亞崴機電美化心靈留員工

2018-04-25 17:55

詹宏志：網家新服務與新產品 將有AI背景

2018-04-25 17:42

遠傳旗下通路商 德誼數位Q1營收增30%

2018-04-25 14:36

國際照明展 開幕

2018-04-25 14:36

廣明機器人 首度赴德參展

2018-04-25 14:36

佳世達智慧工廠 跨足兩岸

2018-04-25 14:36

攻先進製程 美光在台增聘3成人力

2018-04-25 14:27

3月北美半導體設備出貨額 創17年多新高

2018-04-25 14:27

美光在台員工數 兩年估增三成

2018-04-25 10:40

半導體設備3月出貨再增 金額創17年新高

2018-04-25 09:31

AR及VR顯示器找商機 先看教育訓練市場

2018-04-25 08:58

宏碁、華碩行銷轉向 通路商變主角

2018-04-25 01:15

春電展來了 雙A首度缺席

2018-04-25 01:15

記憶體產業門檻高 陸廠難追趕

2018-04-25 01:15

智邦轉型有成 外資持股比衝高

2018-04-25 01:08

智邦票選總經理...也是科技業首例

2018-04-25 01:08

謝清江在聯發科董事會角色 受矚目

2018-04-25 01:08

智邦創舉 獨董多過一般董事

2018-04-25 01:08

法人觀點：聯發科轉機題材吸睛

2018-04-25 01:08

賴揆訪科技業 童子賢提「人才逆差」隱憂

2018-04-25 00:54

被動元件大翻身 牙籤價堆出百億營收

2018-04-25 00:51

美光：DRAM價格穩到年底

2018-04-25 00:37

賴揆讚資訊硬體業「著手轉型」

2018-04-25 00:22

蘋果發布財報前夕 海力士示警：手機市場成長趨緩

2018-04-24 23:41

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

2018-04-25 09:45

兒女接連傳婚變 週刊爆王文洋還收到冥紙穢物包裹

2018-04-25 09:55

買房介紹費怎麼包？他包1200被酸「年輕人要懂事」

2018-04-25 16:58

李紀珠調薪案 有獨董持保留意見

2018-04-25 09:01

調高李紀珠千萬年薪？ 新光金2獨董反對大幅調高

2018-04-25 10:55

買房抗通膨？ 最新市調：僅三成民眾相信

2018-04-25 09:43

董娘買TRF賺錢不講話賠了怪銀行 立委要求錄音錄影

2018-04-25 12:20

蛋黃高總價屋主心最軟 成交價平均下殺76折

2018-04-25 10:43

客戶不回應就關戶 銀行OBU9個月少5萬戶

2018-04-25 15:28

長灘島封島整頓 台水郭俊銘看到商機

2018-04-25 12:35

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

李紀珠調薪案 友人：李當初身兼二職只領總座薪水

2018-04-25 19:34

銀行賣TRF賠57億元 七家銀行涉不法遭移送

2018-04-25 11:49

新光金雙姝怨還在鬧 顧立雄：檢查局將登門了解

2018-04-25 12:13

央行總裁：外資4月已匯出 台灣近期應該不會升息

2018-04-25 10:14

立委關切5萬房貸戶寬限期將到期 金管會全面普查

2018-04-25 12:27

全家炸雞往中南部插旗 秘製炸雞成銷售冠軍

2018-04-25 11:26

影／台電要當包租公 租金含管理費還附家電

2018-04-25 18:25

報告產值1年不到1篇 金融研究發展基金遭立委熄燈

2018-04-25 19:29

菸酒公司招考出包 松盟坦承疏失致歉

2018-04-25 10:31

日圓貶破109 台幣先升後貶

2018-04-25 10:45

新台幣連4貶創近4個月低 今年升幅全回吐

2018-04-25 18:59

炸雞店告捷 全家6月底再開4家店

2018-04-25 14:36

第一個外孫女滿月 蔡明興喜送彌月蛋糕

2018-04-25 16:50

漢翔釋單 國機最快6月拼裝

2018-04-25 06:50

台酒招考系統出包 23位受影響考生退費但不進入二試

2018-04-25 12:09

美中貿易戰 佳世達客製化產品移回台廠

2018-04-25 12:33

洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列

2018-04-25 13:00

大金空調新工廠好神奇 空間一樣大 產能卻是三倍以上

2018-04-25 14:31

國巨澄清有關發改委調查行賄村田的傳言

2018-04-26 00:22

國際照明展 開幕

2018-04-25 14:36

3年大減幾乎百分百 人民幣TRF交易量剩4億

2018-04-25 21:07

新光雙姝紛爭不斷 金管會將派人金檢

2018-04-25 12:14

房地合一稅申報 有7個地雷別踩

2018-04-25 14:36

台灣第一座氣象學別墅在這 一棟要價9,000萬

2018-04-25 23:34

工研院、台水 打造水處理產業鏈

2018-04-25 14:36

美光在台員工數 兩年估增三成

2018-04-25 10:40

央行總裁楊金龍暗示 6月不升息

2018-04-25 10:24

「觀功念恩」 亞崴機電美化心靈留員工

2018-04-25 17:55

公司法修法 賴正鎰：急就章讓企業經營困難

2018-04-25 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top