國際安全科技應用展 邑錡推出智慧家庭全系列新品

2018-04-25 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



縮時攝影機大廠邑錡（7402）旗下自有品牌Brinno於今（25）日起一連三日參加2018年台北國際安全科技應用博覽會（Secutech 2018），看好全球智慧家庭市場趨勢仍保持雙位數良好成長動能，Brinno 品牌於此次展會以聚焦智慧家庭（Smart home）主題推出全系列共三款以隱藏式貓眼相機的保全應用產品，瞄準全球智慧家庭龐大市場商機，進一步創造Brinno品牌市場占有率持續提升。

展望本季，邑錡看好旗下創新 ODM 業務客戶擴大訂單出貨與自有品牌OBM業務的銷售表現，營運可望升溫。邑錡表示，公司將自第2季起，陸續推出Brinno新一代縮時攝影產品以及配套配件，大幅提升產品電池的續航力，除針對客戶需求的痛點再深化原有建築工程的解決方案外，亦進一步以新增功能的優勢來提升用戶體驗，擴大縮時攝影應用範圍，發展出Brinno縮時攝影相機的新應用市場，帶動未來良好銷售表現。

其次，在創新ODM業務方面，邑錡持續積極與科技一線大廠共同研發新款產品，進一步取得國際知名品牌億元級大型專案訂單，可望於第2季陸續出貨，為營運帶來正面效益。

邑錡表示，近兩年來持續開拓智慧家庭市場布局，擁有全球多達17項發明、設計專利等，今年展會中除展示2017年推出的電子貓眼相機「來客拍」外，並針對數位電子貓眼產品推出中、高階應用升級版新品。

其中，高階數位電子貓眼產品新增的Wifi連網功能，亦包括六個月長效電池續航力、達3,000次啟動、正面清晰的訪客影像、具有獨特競爭優勢、加上操作安裝簡便等，可望於第2季底於全球近70個經銷據點正式上市販售，除預期新品售價帶來溢價效益，並可隨著新品銷售表現進一步優化產品結構。