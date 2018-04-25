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工研院攜車廠研發OLED車尾燈 搶利基市場

2018-04-25 18:10中央社 台北25日電

工研院在「2018年台灣國際照明科技展」中展出多項OLED照明新應用，其中最引人注目的是OLED車尾燈，工研院在院內已建立示範產線，鼓勵廠商投資生產，積極搶下車用照明利基市場。

工研院在照明展中展出包括「Flexible OLED技術(可撓曲OLED)」、「光保健活力艙」、「失效回報智慧型LED照明」及「OLED車用先進環保車燈計畫」等技術，以打造新世代照明環境。

工研院電子與光電系統研究所副所長胡紀平表示，工研院配合客戶需求的客製化設計能力，及解決成本問題的整線卷對卷試量產方案，成功導入高階FOLED新產品，克服卷對卷製程所面臨軟性基板傳輸、卷對卷製程整合及軟性光源系統設計等高難度議題，大幅降低現行製造流程與成本，預計今年底可達月產5萬片的產能。

電子與光電所軟性電子組研發副組長陳志偉告訴中央社，「OLED車用先進環保車燈計畫」是由工研院、帝寶、經昌電子等業者聯合的研發計畫，由工研院提供OLED材料、製程技術及燈片產品，帝寶負責開發車尾燈造型設計、經昌負責車用電路設計等，開發出最新一代的OLED車尾燈

陳志偉指出，目前全球只有德國的AUDI、BMW兩家車廠在頂級車款採用先進的OLED車尾燈；從帝寶在全球車用零組件車燈售後市場有7成市占來看，未來其餘各大車廠原廠採用OLED車尾燈及售後市場的規模非常大，正是台灣車燈生產廠商最大利基。

陳志偉說，OLED車尾燈採用的是燈片，可省去導光板，組合簡單，不但輕量化，且輕薄短小、防炫光，可節省尾燈的尺寸厚度，無形中增大後行李箱的空間。

他強調，在OLED車尾燈整體製程中，台灣廠商已足可供應約5成材料，及8成的生產設備，所以工研院才在院內設立一條示範產線，就是要鼓勵相關廠商投資設立產線，估計2020年會有更多大型車廠將採用這類尾燈，盡早搶下利基市場。

另外工研院今天也展出自行研發的FOLED的軟板技術，重量只有10.7公克、厚度小於0.5毫米（mm），可撓曲、輕薄的特性使OLED未來可以更廣泛應用，現場展出結合棕櫚樹的照明藝術品等。

LEDOLED工研院
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