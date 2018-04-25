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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

佳世達智慧工廠 跨足兩岸

2018-04-25 14:36聯合晚報 記者馬瑞璿／台北報導

佳世達董事長陳其宏與智慧生產線合影。 記者馬瑞璿／攝影
佳世達董事長陳其宏與智慧生產線合影。 記者馬瑞璿／攝影
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佳世達（2352）積極投資智慧工廠發展，Smart Loop、少量多樣產線均可達到人力節省51%目標，董事長陳其宏表示，AI（人工智慧）技術蓬勃發展，未來，智慧工廠仍會持續提高自動化比例。

佳世達智慧工廠重視「少量多樣」、「高品質高效能」、「交期快」，佳世達桃園龜山廠已在2014-2016年進行第一階段建置導入智慧搬運AGV、智慧倉儲WMS、智慧環境安全控管SESM，預計2016-2018年進行第二階段建置，第二階段將建構人機協作生產線、整合機器手臂與視覺系統、領先導入行動式機器手臂等。

佳世達指出，高度自動化帶來產品品質一致性，搭配產品能混線生產，能加快訂單交期，目前效益為減少51%線上人力、提升整體生產效益74%、生產坪效增加52%，預期投資金額可於2年內回收。

陳其宏表示，佳世達智慧製造解決方案優勢在專業技術及經驗，突破市面上大多無法配合客戶進行產線擴充或製程變動，所造成的投資浪費。目前台灣跟中國都有廠導入，客戶通常是看到台灣廠成效不錯，就複製到中國，或是初期小規模施行，接著就擴大舊廠運用及未來新廠規劃。

目前佳世達智慧工廠解決方案已打入台灣重量級資通訊電子廠、PCB廠、無線通訊廠，並跨足兩岸工廠，未來集中於整廠自動化規劃設計，以行動式機器手臂軟硬整合加值解決方案為主，提供工廠轉型過程中效能提升、生產成本下降。

對於中美貿易大戰情勢，陳其宏指出，佳世達現已將一部份產品移到台灣來生產，並將在最短時間內把衝擊降到最小，也做到兩岸價值分工，隨時啟動。

佳世達陳其宏
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