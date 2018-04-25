半導體設備3月出貨再增 金額創17年新高

2018-04-25 09:31 中央社 新竹25日電



北美半導體設備製造商3月出貨金額持續攀高，達24.2億美元，再創17年來新高紀錄。

據國際半導體產業協會(SEMI)估計，3月北美半導體設備製造商出貨金額達24.2億美元，月增0.4%，年增16.7%，為2000年12月來新高水準。

SEMI表示，國際半導體設備市場持續強勁，3月北美半導體設備製造商出貨金額維持在高檔水準。

SEMI對今年與明年半導體設備市場展望樂觀，預期可望逐年成長，將創下連續4年成長的佳績；中國大陸積極發展半導體產業，將是驅動全球半導體設備市場成長的主要動力。