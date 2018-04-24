台灣3月手機市場 蘋果續稱霸

2018-04-24 18:15 中央社 台北24日電



蘋果據傳將推出具備付費訂閱功能的新版「Apple News」App，企圖打造新聞版的Netflix來增加收入。聯合報系資料照片。路透 分享 facebook 台灣3月手機市場中，蘋果(Apple)雖蟬聯銷售量與銷售額市占龍頭，但受到產品轉換週期影響，市占表現下滑，第二名三星在旗艦機S9系列助陣下，拉近與蘋果距離。

市場調查指出，台灣2018年3月手機銷售量53.6萬支，量能繼續下滑，較去年同期相比減少6.2萬支，逾一成，但因為iPhone X單價高，非蘋旗艦機售價也上揚，銷售額表現仍持穩。

2018年3月台灣手機市場銷售量排名，蘋果以23.1%拿下第一，但市占較今年2月的25.9%下滑，三星在旗艦機S9系列助陣下，拉近與蘋果距離，銷售量市占從2月的19.1%，在3月成長至21.7%維持第二名；OPPO繼續保有第三名的位置，市占10.7%，華碩10.5%，宏達電則因為旗艦機尚未發表，市占為8%、Sony 7.4%，分別位居第四至第六名。

小米、TWM、Huawei、Nokia，則分別以3.4%、2.5%、2.1%、1.9%的市占位居第七至十名。

至於銷售額市占排行，蘋果仍以52%市占蟬聯第一，也較2月下滑約5.2個百分點，三星21%位居第二，銷售額市占因旗艦機S9系列上市衝高近7個百分點，OPPO7.3%排名第三、Sony受惠旗艦機開賣，市占從5.2%成長至5.8%、超越宏達電的4.7%，分居第四與第五名。

華碩4%為第六，後續還有華為1.4%、小米1.2%、Nokia 0.5%、Sugar 0.5%。

觀察台灣前十款熱銷手機，前三名由蘋果囊括，分別為iPhone 8 Plus 64GB、iPhone 8 64GB、iPhone X64GB、第四至第九名則為OPPO R11s、三星Galaxy J7Prime、三星Galaxy J7 Pro、華碩ZenFone Live、蘋果iPhone 8 Plus 256GB、OPPO A73、三星旗艦GalaxyS9+ 128GB則擠進第十名。