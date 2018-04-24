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吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

美光不畏陸廠競爭 貿易戰尚無負面影響

2018-04-24 18:17中央社 桃園24日電

中國大陸積極發展記憶體，美光全球製造資深副總裁艾藍(Wayne Allan)認為，記憶體進入門檻高，中國廠商產品難達美光水準；他並表示，美中貿易紛爭目前尚無負面影響。

艾藍下午在美光(Micron)桃園廠，對媒體說明對記憶體市況的看法，及美光台灣動態隨機存取記憶體(DRAM)卓越中心的進展與未來規劃。

談到今年市況，艾藍表示，今年儲存型快閃記憶體(NAND Flash)位元供給成長將略高於45%，市場供需趨近平衡；DRAM市場需求相對強勁，市況健康，今年供給將增加約20%。

除新加坡晶圓10廠新產線動土，艾藍指出，美光日本廣島晶圓15廠也將擴充；他說，這些計畫不盡然是為擴產，而是因為技術升級，需要更大空間。

至於美光台灣DRAM卓越中心進展，艾藍表示，美光在台灣有2個前端製造廠區，及1個後段製造廠；其中，桃園廠預計今年底1y奈米製程將投產，台中廠1x奈米製程已可投產，預計2019年下半年提升到1z奈米。

艾藍指出，美光台灣DRAM卓越中心透過在相同地點進行產品工程設計、先進封裝技術開發、供應鏈及採購，將可加快良率學習週期，成本結構也將更具競爭力，並將有利降低端至端產品生產週期。

美光今年3月台灣員工總人數有6800人，艾藍表示，至2019年將擴增至7650人。

對於外界關心中國廠商挖角情況，艾藍指出，美光台灣員工過去一年離職率約10%，不過，在提供的薪資福利與全球工作機會吸引下，離職情況已趨於穩定，近6個月離職率約6%。

艾藍表示，記憶體領域進入門檻高，技術困難，且美光已具40年發展歷史，並不斷創新與推進技術，預期中國廠商無論在DRAM與NAND Flash都很難達到美光的水準。

艾藍指出，美光擁有豐富完整的矽智財(IP)，將會盡全力保護IP，目前少考慮授權中國廠商，美光在中國業務健康。至於美國與中國貿易關係緊張，他說，目前對美光尚無負面影響，但會持續關注後續變化。

美光快閃記憶體DRAM
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