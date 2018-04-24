日月光表揚模範員工

2018-04-24 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



日月光集團高雄廠為感謝員工們的辛勤付出，今（24）日舉辦溫馨、感恩、團結的「2018日月光高雄廠模範員工表揚大會」，共計有69名員工代表獲獎。

2018日月光高雄廠模範員工，係從同仁中篩選出符合任職兩年資格的1萬8500名員工，再從中選出69名的優秀典範，由高雄廠總經理羅瑞榮及各廠區副總們親自頒發獎座，一一向獲獎者表達感謝之意。日月光集團表示，本次選拔出的模範員工，包含任職五年到屆臨退休的同仁，儘管服務時間不同，但在工作崗位上，皆具高度熱忱及積極的態度，視團隊為重要夥伴；在社會公益上，身體力行，號召親友們共同響應，實為同仁們表率。

今天，日月光邀請近百名獲獎者的家人，共同見證這個榮耀的時刻，更特別開放家庭觀摩日，安排至公司餐廳，享用平時提供同仁，營養均衡的豐富餐點，並藉由影片的欣賞，了解平時家人在日月光的工作環境，讓他們更放心，也更樂意推薦親朋好友一同成為日月光大家庭的一員。

授獎人之一的測試製造主任王志溢，同時獲選經濟部加工區管理處今年全國模範勞工代表。王志溢說，感謝日月光給我們舞台，感謝家人的支持與鼓勵及同事們的團結努力，我們堅持做「讓團隊、讓社會更好的事。」被選上模範員工，係務實的個性與敬業的工作態度，勇於面對輪調挑戰，過程中不僅累積自己的實戰經驗，更不藏私的樂於與同事們分享、適時給予建議，更於工作之餘，主動帶領同仁了解，並發起資助弱勢團體的慈善樂捐活動。

這次也很特別邀請到三月甫退休的王金月主任接受表揚，她致詞時表示，在日月光服務23年，從基層做起，感謝家人以及公司的肯定及努力，得以無後顧之憂的持續公司打拚。

羅瑞榮表示，感謝同仁的無私以及家人的支持，成就了日月光，公司所以能有現在的成績，實為全體同仁齊心而成，我們以共好、卓越的態度，兢兢業業，面對每個客戶、任務及挑戰。日月光以每個員工為榮，也將持續營造更優質的工作環境，強化以人為本的幸福感，讓同仁們在安定的職場中安心、放心打拚，共創企業的永續發展。