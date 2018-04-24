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春電展主打體驗科技 秀智慧電商

2018-04-24 14:49中央社 台北24日電

2018春電展將於27日起登場，今年將舉辦無人機飛行競賽，還有四大體驗區可讓參觀民眾體驗科技應用，也規劃智慧電商展區秀三大服務。

2018春季電腦展即將於27日到30日在世貿一館展出，今天下午舉辦展前記者會。

主辦單位台北市電腦公會表示，春電展近兩年轉型，轉戰體驗行銷，今年以「科技讓生活更美好」為主題，集結無人機飛競大賽、AR擴增實境、百萬電商行動等規劃大型體驗區域。

在通路部分，今年春電展由七大通路商領軍，共同銷售各家品牌機種，現場並提供贈品及優惠，讓消費者可以一次購足，還能享受完整售後服務。

今年春電展規劃好物一條街、科技玩體驗、新課綱示範教室及美麗生活節等四大體驗區。

好物一條街提供生活科技、旅遊好物、視聽設備等情境體驗內容，例如智慧釀酒器、藍牙耳機型即時口譯機、媲美電影院感受的電視盒系列等。

在科技玩體驗部分，今年春電展將舉行無人機飛行競賽，以大型顯示器實況轉播，集結港台兩地32位競速飛手一決高下，以第一人稱視角（FPV）方式進行比賽。

另有日本研發的擴增實境（AR）遊戲，讓民眾以擴增實境設備搭配動作感測裝置，在擴增實境的畫面中體驗身歷其境的遊戲。

美麗生活節以Enjoy Your Life為主題，展場打造專屬女人的體驗區，用派對體驗的方式規劃主題派對。

為了體現新零售電商服務，春電展也規劃智慧電商展區，展出多項創新應用，包含電控薄膜、電子標籤及行動支付。

透過電控薄膜應用，實體門市牆面立即轉換虛擬網路門市；其次電子標籤（ESL）整合應用，一鍵按下可立即更換實體門市的商品標籤。此外，電信廠商也打造行動購物體驗區，體驗行動支付的便利。

公會表示，今年春電展有百家廠商參展，使用400個攤位，預估參展人次可達到30萬人次。

電商擴增實境無人機
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