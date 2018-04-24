智邦子公司 拿下花蓮縣城市監控管理標案

2018-04-24 09:26 中央社 台北24日電



智邦子公司雲炬網路宣布，MetroLinq 60GH解決方案獲花蓮縣政府採用，作為城市監控管理系統所需的傳輸網路，提供骨幹網路解決方案。

智邦表示，雲炬的MetroLinq 60GHz提供比擬光纖網路的高頻寬、高速率 、不受干擾的網路連線建置，中文化直覺式雲端管理功能，讓網路運作狀況可隨時隨地被即時監控掌握，且安裝建置彈性快速以及獨特內建5G備援設計，無須額外成本增加網路備援設備，讓花蓮縣政府作為花蓮東大門夜市的監控管理系統提供所需的傳輸骨幹網路。

智邦指出，透過雲炬設備提供穩定的網路連線，連結周邊裝設的高畫質網路監視攝影機即時傳送 影像資料可在中控區做安全監控管理，未來也可同時容納無線Wi-Fi服務如縣府觀光資訊推播及攤販遊客透過網路做行動付款(悠遊卡/一卡通/Apple pay)的建置。

智邦分析，隨著智慧城市相關應用的逐漸普及，不論是智慧城市監控、智慧交通監控、智慧安防或是各種下世代新興智慧城市、新興物聯網等服務應用，皆需要有超高速、穩定、可傳輸大量資料的高頻寬骨幹網路做通信傳輸互聯以及數據採集處理分析。

智邦指出，對照FTTx光纖布建所需的高建置成本及冗長耗時的施工程序或現行Wi-Fi網路設備雖建置成本低，彈性快速卻因易受干擾而無法提供穩定的骨幹網路，60GHz毫米微波技術完美結合了兩者優點，具備不受干擾、高頻寬、高速度、安裝建置彈性快速維營置成本低的特點，提供穩定、可傳輸大量資料的高頻寬骨幹網路，且具彈性擴充網路，快速安裝布建的優點，讓網路建置可因應市場成長需求作彈性規劃。