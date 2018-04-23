工研院獲頒發「全球百大創新機構獎」

2018-04-23 23:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院推動「專利高值化」策略成功，創新能量與專利影響力傲視全球，科睿唯安（Clarivate Analytics，原湯森路透智權與科學事業部）昨（23）日頒發「全球百大創新機構獎」予工研院，肯定工研院致力於追求卓越創新的努力與專利影響力。

工研院至今累積近3萬件專利，有效專利數1.75萬件，平均每15位員工產出一件美國專利，專利創新能力上世界第一；近來也針對產業需求，開創「專利契作」模式，目前已有宏碁等五家企業進行專利契作，並協助國內多家企業布局藍海新商機。

科睿唯安智慧財產與標準事業群總裁Daniel Videtto，昨天親赴工研院頒發「全球百大創新機構獎」殊榮。他指出，科睿唯安依據特有的分析方法，表揚全球最具創新力的機構。Derwent World Patents Index （DWPI） 資料庫所收錄的專利加值數據，不僅讓我們可以評比發明專利的數量，同時可以衡量創新的質量、全球影響力和專利影響力。

工研院院長劉文雄表示，今天講「創新」，已脫離不了智慧財產（IP）。以往，智慧財產是產業競爭的工具，也是消極被動的，是一種保護網，或是一種保護；而現在智慧財產，是產業發展的重要基石。面對全球科技創新趨勢，優質專利已成為廠商進入國際市場，並維持產業競爭力的必要條件。