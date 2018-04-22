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光寶相機模組賣給立訊 估6月底交割

2018-04-22 00:23經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

光寶2月底宣布以營業讓與方式，將旗下相機模組（CCM）事業轉讓給大陸立訊集團旗下立景創新公司，交易對價金額3.6億美元；光寶科並取得立景創新10%股權，預計該交易於6月底完成交割。

光寶總執行長陳廣中說，相機模組事業一年營收逾300億元，少了這項業務，今年營收可能不若去年，但有利明後年產品組合優化。

陳廣中說，台灣PC產業因生態系統完整，在全球競爭可以打群架，相對之下，台灣手機產業在全球仍扮演關鍵要角的只剩台積電、大立光及聯發科。大陸近幾年手機品牌快速崛起，其市場規模已和蘋果、三星相抗衡，近幾年已積極扶植供應鏈自主化，尤其近兩、三年，鏡頭模組廠過度擴充，讓這行業利潤降低，產能遠大於需求，加上模組進步速度非常快，升級至雙鏡頭、三鏡頭後，製程及設備更新更快，競爭激烈，近年CCM表現低於公司平均水準，和該公司當初切入時，已大不同。

他說明，當時相機鏡頭模組的品質決定照相功能，但是手機升級到防手震（OIS）到雙鏡頭之後，軟體扮演相當關鍵的角色，軟體會去定義硬體要如何配合，對於光寶而言，手機相關產品組合較少，不似PC完整，相對地，立訊集團近年在手機布局比光寶廣很多，切割CCM業務後，光寶可以將資源聚焦車用電子、工業自動化及戶外照明，這是雙贏的交易。

光寶科手機相機模組

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