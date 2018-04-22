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光寶緊盯景氣 要力拚佳績

2018-04-22 00:24經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

光寶集團昨日舉行運動會暨家庭日活動，光寶集團董事長宋恭源（左）與副董事長暨總執行...
光寶集團昨日舉行運動會暨家庭日活動，光寶集團董事長宋恭源（左）與副董事長暨總執行長陳廣中都認為下半年會更好。 光寶集團/提供
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光寶集團昨（21）日舉行運動會暨家庭日活動，7,000名員工及眷屬齊聚，光寶集團董事長宋恭源致詞時表示，雖然今年全球景氣有非常不穩定因素，但公司已做好最好的準備，相信今年會有不錯的成績。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，預估本季相較第1季樂觀，下半年也將會比上半年好，主要成長動能來自雲端電源、固態硬碟、工業自動化、戶外照明等。不過，前提是中美貿易戰不要升溫，讓台商遭到池魚之殃。

針對被動元件及MOSFET缺貨持續發燒，陳廣中指出，（被動元件）暴利不可能維持太久，業界應該利用這期間做好市場，不要為了賺短期獲利，反而給紅色供應鏈做大投資的機會，一旦紅色供應鏈壯大，日前半導體業傳出被挖角400人，未來被動元件也可能面臨一樣的狀況。

陳廣中說，品牌任何一個產品，都是成千上百個零組件構成，即使少了一、兩個，即使是一毛錢、一分錢的小小零件，就做不出來，就連台積電的生意，也可能受被動元件缺料影響，對於中國大陸來說，在其財力仍相當豐沛的環境下，難道他們不會想自己做？這場缺貨搶料戰中，有人優先，有人落後，拿不到料的人最痛，一定會建立長期解決方案。

光寶因為往來都是世界級大客戶，這些供應商為長期生意考量，光寶處於相對有利位置，不過，缺貨對公司來說，絕對沒有正面影響，只能將負面因素降到最低，至於漲價就沒得談了，重要的是拿不拿的到貨。

至於美中貿易戰引發，甚至近日美國對中興通訊開鍘等事件，陳廣中認為，這對純中資企業的影響較大，對於光寶來說，光寶的生產據點多在中國大陸，但都是接美國企業的訂單，再出口至美國，美國應不會拿石頭砸自己的腳。

光寶在前年投資逾20億元擴大高雄投資，聚焦車用電子及通訊等產品，主要就是因為部分客戶要求通訊產品在台灣製造。此外，集團在越南、墨西哥及菲律賓都設有生產據點，依過去貿易戰或301等事件，對該公司影響都不大，一旦美中貿易戰擴大，可以轉移生產基地，因應短期問題。

經濟日報提供
經濟日報提供
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光寶集團貿易戰被動元件

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