親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
台積電財測不佳
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

499吃到飽僅限軍公教 中華電要求門市嚴審

2018-04-22 00:33中央社 台北21日電

軍公教499元「雙飽」方案傳出資格解禁，開放全民申辦，不過電信三雄今天都否認，中華電信晚間再次重申，此為軍公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格。

電信4G吃到飽資費戰延燒，業者近期在軍公教市場再度交鋒，祭出為期一個月促銷，月費門檻下殺至新台幣499元，不購機單門號，可享上網吃到飽與網內互打到飽。

中華電「公教雙飽優惠專案」適用對象限任職公家及教育機構的企客員工及眷屬(限一等親)申辦，包含國營、軍警，正職及約聘人員。

但近日網路開始傳出有一般民眾也可申辦，網友還列出目前中華電免公教人員識別證也申辦成功的直營門市。

對於連日來受到大眾廣泛討論的「公教雙飽」優惠方案，中華電信今晚首度表示，中華電信擁有最多的公教客群，因此鎖定族群推出回饋方案，中華電信也對內部再次重申此為公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格，以避免引起社會大眾爭議。

中華電信表示，未來還會針對不同客群和不同行業客戶，不定時推出促銷活動，以回饋廣大消費者。

中華電認為，多家競業從去年起早就推出比499元更低的「吃到飽」方案，甚至發函至各機構或透過Line等社群媒體廣為散播，但長期的殺價競爭方式，並不利於產業正向發展。

遠傳電信及台灣大哥大的發言管道也都表示，針對軍公教推出的「雙飽」方案，資格與過去相同，都需出示軍公教證明；僅亞太電信全通路推出雙飽限時快閃優惠活動，一開始就不限制僅軍公教才能辦理。

中華電信軍公教4G

相關新聞

照明展周三舉行 秀智慧城市

2018-04-22 00:35

AI泡沫風險 台廠別低估

2018-04-22 00:24

以色列禦敵 從資安開始

2018-04-22 00:24

AR出任務 車載系統更便利

2018-04-22 00:24

光寶相機模組賣給立訊 估6月底交割

2018-04-22 00:23

蘋果新機拉貨倒數 台廠熱身

2018-04-22 00:19

NAND Flash下半年持續強勁

2018-04-21 13:23

北美市場回溫 DRAM前景穩

2018-04-21 13:23

電信瘋打價格戰 不利新服務

2018-04-21 01:24

中華電5G 估後年底試水溫

2018-04-21 01:24

iX今年恐停產 衝擊蘋概

2018-04-21 00:48

台積利空 全球晶片類股應聲挫

2018-04-21 00:39

美制裁陸企／警告意味濃 台系鏈緊張

2018-04-21 00:32

美中摩擦 科技業淪夾心餅

2018-04-21 00:31

宏達電VR一體機 獲和泰車採用

2018-04-21 00:01

阿里收購中天微 自主研發晶片

2018-04-20 23:57

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

中油百處加油站22日送2萬株樹苗 贈完為止

2018-04-21 14:19

台幣升值 謝金河：企業也要升級別停留在吃奶嘴時代

2018-04-21 11:14

賴清德：台灣未來發展 要靠新創業者

2018-04-21 14:02

東元擁政策利多 業績估成長30%

2018-04-21 02:05

星宇航空籌設許可 交通部最快下週核准

2018-04-21 12:04

沒有雨刷水怎麼辦 德國環保神童有新創意

2018-04-21 11:25

台美利差擴大 今年壽險獲利一大變數

2018-04-21 14:18

油價連2漲 台塑汽柴油下週各漲0.5元

2018-04-21 17:29

雙赤字壓力大 專家指美元今年9月前難升

2018-04-21 14:50

嘉義縣第一個民間開發 嘉得工商城招商

2018-04-21 09:24

房屋稅5月1日報稅 北市20.3萬戶全國獨戶住宅降稅16%

2018-04-21 17:39

NAND Flash下半年持續強勁

2018-04-21 13:23

北美市場回溫 DRAM前景穩

2018-04-21 13:23

中信「戀戀人間」講座人氣爆棚

2018-04-21 21:45

貿協澄清 淮安食博會未有「中國台灣貿易中心」字樣

2018-04-21 19:36

今年報稅6大變革 上班族退休族都受惠

2018-04-21 17:27

台灣觀光業該往哪裡走？圓山董座看好俄羅斯商機

2018-04-21 10:54

首報族注意 去年所得30.6萬元以下免報稅

2018-04-21 17:28

499吃到飽僅限軍公教 中華電要求門市嚴審

2018-04-22 00:33

裕豐管家親子日 結合公益防災體驗增知識

2018-04-21 17:36

主管、經理人員平均月領8.7萬元 薪情最high

2018-04-22 00:03

蘋果新機拉貨倒數 台廠熱身

2018-04-22 00:19

光寶緊盯景氣 要力拚佳績

2018-04-22 00:24

AI泡沫風險 台廠別低估

2018-04-22 00:24

匯市最前線／台幣震盪 後市不弱

2018-04-22 00:52

光寶相機模組賣給立訊 估6月底交割

2018-04-22 00:23

報稅季來了 留意六大改變

2018-04-22 00:35

公司愈小 本薪占比愈高

2018-04-22 00:03

3月景氣27日發布 估再亮綠燈

2018-04-22 00:37

以色列禦敵 從資安開始

2018-04-22 00:24

台灣關鍵數字／3月外匯存底金額成長

2018-04-22 00:03

每周一勢／未滿12歲人口數下滑

2018-04-22 00:03

照明展周三舉行 秀智慧城市

2018-04-22 00:35

職場菜鳥起薪26.7K 比前一年多1.8％

2018-04-22 00:03

創業超新星／愛綠淨生技 一滴細菌 淨化汙水

2018-04-22 00:02

AR出任務 車載系統更便利

2018-04-22 00:24

致勝心法／新社會力 大創業潮

2018-04-22 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top