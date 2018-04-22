499吃到飽僅限軍公教 中華電要求門市嚴審

2018-04-22 00:33 中央社 台北21日電



軍公教499元「雙飽」方案傳出資格解禁，開放全民申辦，不過電信三雄今天都否認，中華電信晚間再次重申，此為軍公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格。

電信4G吃到飽資費戰延燒，業者近期在軍公教市場再度交鋒，祭出為期一個月促銷，月費門檻下殺至新台幣499元，不購機單門號，可享上網吃到飽與網內互打到飽。

中華電「公教雙飽優惠專案」適用對象限任職公家及教育機構的企客員工及眷屬(限一等親)申辦，包含國營、軍警，正職及約聘人員。

但近日網路開始傳出有一般民眾也可申辦，網友還列出目前中華電免公教人員識別證也申辦成功的直營門市。

對於連日來受到大眾廣泛討論的「公教雙飽」優惠方案，中華電信今晚首度表示，中華電信擁有最多的公教客群，因此鎖定族群推出回饋方案，中華電信也對內部再次重申此為公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格，以避免引起社會大眾爭議。

中華電信表示，未來還會針對不同客群和不同行業客戶，不定時推出促銷活動，以回饋廣大消費者。

中華電認為，多家競業從去年起早就推出比499元更低的「吃到飽」方案，甚至發函至各機構或透過Line等社群媒體廣為散播，但長期的殺價競爭方式，並不利於產業正向發展。

遠傳電信及台灣大哥大的發言管道也都表示，針對軍公教推出的「雙飽」方案，資格與過去相同，都需出示軍公教證明；僅亞太電信全通路推出雙飽限時快閃優惠活動，一開始就不限制僅軍公教才能辦理。