照明展周三舉行 秀智慧城市

台灣國際照明科技展將於25日至28日在台北世貿舉行，本次照明展將針對智慧城市的智慧照明趨勢，與建築、照明及設計等重要主題為展覽主軸，台股相關LED廠，包括晶電及光鋐等廠也積極參展。

今年照明展預計有國內外業者150家參展、使用超過500個攤位。本次國際照明科技展，各廠商展出的內容包括，目前照明最新技術、研發成果、燈具設計、檢測驗證、智慧照明、LED製程、元件與零配件等。