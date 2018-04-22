以色列禦敵 從資安開始

2018-04-22 00:24 經濟日報 劉家委



以色列國小地貧，政治國安上強敵環繞，以色列當局深知要在國際上占有一席之地，勢必發展高技術產業，而戰爭的威脅也擴展至網路世界，因此以色列視資訊安全即國安，致力於發展資訊安全產業，以禦外敵入侵。

近幾年以色列國家網路局在多個領域與教學研究機構、產業及政府機構合作進行多項重要行動，包含資訊安全人才培育、推動研發計畫、國家安全的防禦機制及成立資訊安全生態圈等；以色列推動資訊安全產業著重在技術的研發。

國家網路防禦領域機制發展主要著重在與各部門合作，推動以色列的網路安全，建立情報中心與委員會，定義網路安全產業、蒐集情資，該領域的重點政策包含：

一、建構國家防禦策略，並建立與相關組織合作的方法。

二、在國家網路局內建立網路戰情室，負責描繪國家網路現況的藍圖，並與網路防禦相關的社群、政府機構以及私部門共享資訊。

三、建立跨產業以及針對特定產業的管制，與政府單位合作以實際應用於各領域。

四、國家網路局建立委員會，負責定義網路專業。

五、與其他政府機關合作，提升民眾以及私部門的網路安全。

六、建立國家網路安全狀態評估機制，並定義國家網路安全威脅參考標準。

以色列成立國家電腦緊急應變團隊，這是非附屬其他組織的團隊，根據攻擊工具及攻擊對象的數據資料進行防禦，主要任務包括：一、調查及回應資訊安全的事件，進行公開的評估以及建議；二、協調及處理安全事件；三、公布威脅資訊及防禦工具。

根據全球競爭力報告，以色列研發能力綜合排名全球第二，政府相當重視研發能力的培養，其中網路防禦產業主要為Kidma Program以及Masad Program兩項計畫，鼓勵以色列的國際企業進行網路安全投資。以色列也著重在學術領域及人才資本的培養，給予學術研究基金，提供學位認證及獎學金，並挑選優秀的青少年，及早建立其網路領域的專業，培育國內資訊安全專業人才。

以色列CyberSpark為最具代表性的科技聚落，結合本古里安大學及其創新研究室德國電信創新實驗室、國家緊急防禦團隊、資訊安全專門創投耶路撒冷創投，以及超過40間資訊安全企業。

為吸引更多企業進駐，國家網路局給予企業薪資的優惠，承諾給予20%的員工薪水補助，以七年期間遞減補助金額，吸引各種大小類型的企業進駐，參與該資訊安全生態園區的發展。

以色列在國家防禦機制上，納入學術界、網路研發、防禦等領域的專家，成立國家緊急防禦團隊；於人才培養規劃教學卓越計畫、獎學金、學位及教學研發基金；資訊安全生態園區負責出資，並給予薪資補助吸引企業進駐，以及引入學術研究、政府單位進入園區。（作者是資策會MIC產業分析師）