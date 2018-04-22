AR出任務 車載系統更便利

2018-04-22 00:24 經濟日報 童啟晟



擴增實境（AR）是一種虛實整合的技術，能將虛擬資訊即時定位並顯示在真實的景物上，此技術已廣泛使用在教育、醫療、工程，以及娛樂方面。AR系統能夠即時標註眼前景物的細節資訊，是一種能夠提升人類生活便利性的人機介面，因此近年來其相關之軟、硬體產值成長迅速，和虛擬實境（VR）並列為發展潛力相當大的技術。

近年來智慧型車載系統蓬勃發展，搭載數種應用，包含行車導航、安全警示，以及影音娛樂等功能。然而，傳統車載系統的螢幕往往需要駕駛低頭才能觀看，若駕駛行車時過度依賴此類系統，容易在觀看螢幕的時候發生意外。因此部分廠商提出以投影式抬頭顯示器（Head Up Display，HUD）為主的AR車載系統。

透過投影式AR系統，將資訊投影在前擋風玻璃上，駕駛不必低頭就能掌握車輛前方資訊。常見的投影內容包含車道線、前方行人位置、前方車輛位置、路口資訊、目的地距離等，部分系統更可繪製虛擬招牌，將位於前方較遠處而不在視線內的地點資訊投影於擋風玻璃上。

日本Pioneer公司曾推出一款基於HUD的AR導航系統AVIC-VH99HUD，該系統能夠即時顯示目標距離、目前時速、目前速限、前方路口路名、前方轉彎點、前方地標等資訊於擋風玻璃上，免去使用者尋找陌生目標時需要將視線移開前方，而需低頭查看螢幕的問題。

目前AR技術用於車載系統上，主要可達成三個任務，分別為：即時路線導航、在地資訊提供推薦，以及車輛安全警示。即時路線導航：可以免去使用者尋路時低頭查看導航螢幕而發生事故的危險；在地資訊提供：可讓駕駛安全快速地獲得在地新資訊；車輛安全警示：則能將需要注意的項目投影於擋風玻璃，讓安全資訊一目瞭然。

AR技術是一種概念，實際上必須搭配適當的服務，方能彰顯其價值。擴增實境系統除能整合車輛安全系統，也能透過行動網路及全球定位系統，即時接收適地化資訊，亦即適地化服務的相關應用。

國內車載AR系統的創新服務發展影響要素，可從技術供給及應用需求面方向探討，在技術供給方面：我國的全球定位技術應用及導引購物技術已被廣泛運用，能藉由偵測使用者所在地點給予促銷資訊，並給予其所在地之相關訊息。在擴增實境的技術門檻上，我國廠商對圖資系統的掌握成熟，在微投影系統上亦有廣受好評的產品，在軟體技術上，產、學、研在電腦視覺及圖學演算法上多有掌握，能應用於相關產品上。

應用需求方面：透過AR導航，投影將資訊與前方路況融為一體，駕駛不需低頭查看資訊，在導航過程中，更能媒合前往促銷產品或服務的商家，完成旅途上的各項需求。

不過，AR車載系統仍有許多問題需要克服，才能普及、合法化，並在技術及商業營運上可行，必須從車廠、消費者等使用文化層面，以及投影定位系統的技術兩方面考量。而其衍伸出的挑戰主要為三種，分別為消費者的使用習慣、人機介面設計的問題，以及投影系統的技術面問題。

例如，使用智慧型手機做為車載系統，缺點是耗電及占用手機資源，若是AR車載系統有足夠誘因能取代智慧型手機，且價格合理，使用者應願意額外購置並裝置於車上使用。在法規面上，駕駛目前不允許邊開車邊操作智慧型手機、平板電腦、導航機等系統。若能以AR技術搭配HUD系統代替傳統車載顯示螢幕，就能減少因為使用智慧型裝置而造成交通事故的狀況。

AR資訊位置的正確顯示，需要軟體多方面配合。軟體方面仰賴電腦視覺演算法的精確3-D定位，以及電腦圖學演算法的精確定位繪製。硬體方面需考慮投影焦距，經過校正，使投影內容能準確投影於擋風玻璃上。在軟硬體整合方面，需考慮AR是3-D圖像顯示，與傳統2-D畫面顯示相比，多了深度資訊，亦即多了遠近的維度需要考慮。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）

資策會MIC簡介

資策會產業情報研究所（MIC）成立於1987年，專執ICT產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究，以「領航亞洲ICT產業情報暨顧問服務」專業智庫自期，扮演「政府智庫」及「產業顧問」角色。 研究範疇涵蓋電腦系統、行動通訊、數據網路、顯示器、多媒體與消費性電子、半導體、環保綠能、太陽光電、企業資訊應用、軟體應用服務、文化創意產業及前瞻研究。並觀察全球產業發展趨勢，對台灣、中國大陸、日本及南韓等地區深度研究。