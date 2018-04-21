親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
台積電財測不佳
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中華電5G 估後年底試水溫

2018-04-21 01:24經濟日報 記者彭慧明／台北報導

中華電信 報系資料照
中華電信 報系資料照
分享

美國及亞洲的日韓等國積極推動5G在近兩年商轉，不過台灣5G可能緩一緩。考量成本、用戶實際需求與普及狀況，中華電信預估2020年底才可能在部分都市「預商用」試水溫。電信業者認為2020年後到2025年間，5G開始普及，但滲透率仍不高。

電信業者呼籲，希望國家通訊傳播委員會（NCC）考量5G的需求，釋出連續大頻寬頻譜，避免破碎化，也希望降低頻率使用費，免得成本壓垮5G服務。

五大電信業者技術主管昨天參加台灣通訊學會舉辦研討會，分享在今年世界行動通訊大會(MWC 2018）看到的5G願景。英國近期已經標售部分5G頻譜，美國的Verizon宣布兩年內要在美國30個城市推出5G網路，今年底紐約、洛杉磯、達拉斯、拉斯維加斯就可望看到5G服務。南韓還沒標售頻譜，但已經喊出5G明年商轉計畫。

台灣之星總經理賴弦五表示，從技術上來看，建議政府應該一次釋出200MHz以上連續大頻寬讓業者競標，但因為主要集中在3.4-3.6GHz和更高頻的頻率上，頻率使用費應該低於3G、4G，或改收頻率管理費。考量成本與頻譜的稀有性，電信業者應該競合，做大利基市場。

中華電信執行副總經理林國豐也表示，低延遲時間和大頻寬是5G主要應用發展重點，一個電信業者推動5G服務所需要的頻寬至少在80MHz以上，希望政府不要把頻譜切割過小。

5G中華電信4G

相關新聞

台積利空 全球晶片類股應聲挫

2018-04-21 00:39

任天堂Labo開賣 回歸紙勞作

2018-04-20 23:57

電信瘋打價格戰 不利新服務

2018-04-21 01:24

iX今年恐停產 衝擊蘋概

2018-04-21 00:48

美制裁陸企／警告意味濃 台系鏈緊張

2018-04-21 00:32

美中摩擦 科技業淪夾心餅

2018-04-21 00:31

華碩擬推電競手機

2018-04-21 00:01

宏達電VR一體機 獲和泰車採用

2018-04-21 00:01

宏達電搶市 秀平價機種

2018-04-21 00:01

阿里收購中天微 自主研發晶片

2018-04-20 23:57

名導體驗VIVE HTC首度公開一級玩家電影製作花絮

2018-04-20 23:20

Epson願景高峰會 強化布局全面擴大商用市場

2018-04-20 18:55

安集 切入3D列印市場

2018-04-20 14:40

郭台銘投資 SDP加速在日掛牌

2018-04-20 00:57

IHS三錦囊 助面板業者挺過低潮

2018-04-20 00:57

IHS示警：面板廠本季恐轉虧

2018-04-20 00:52

聯發科 憂封殺中興效應擴散

2018-04-19 23:28

大立光 對岸營收比重變高

2018-04-19 23:28

陸產能大爆發 我面板冬天來了

2018-04-19 23:14

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

張榮發造價18億元「總裁專機」售出 傳買主是成龍

2018-04-20 12:26

租金連漲38月...買房收租好賺？專家：三種不要碰

2018-04-20 09:17

台積電創單日最大跌點 市值蒸發4,278億元

2018-04-20 09:35

台灣要管比特幣了！ 邱太三：管制機制年底前上路

2018-04-20 11:44

台積電跳空重挫6.74％ 市值蒸發4,278億元

2018-04-20 09:33

恐慌急售減少 台中13區賣壓都降低了

2018-04-20 08:45

展望生亂流 台積電驚殺 市值蒸發逾4000億

2018-04-20 14:30

投顧：台積電業績不如預期 後遺症不容小覷

2018-04-20 09:14

華銀紐約分行涉違洗錢法 金檢後美方未開罰但要求改善

2018-04-20 08:02

台積法說絃外之音 我三月外銷訂單難脫淡季效應

2018-04-20 05:59

台積電財測拖累蘋果和蘋概股 分析師怎麼看

2018-04-20 10:02

外資砍台積電忙匯出 新台幣貶破29.4元

2018-04-20 17:23

富邦人壽再增資韓國現代人壽 取得62%股權並更名

2018-04-20 19:55

瑞銀調查：近半台灣有錢人 相信自己能活到100歲

2018-04-20 08:58

台積電料創近五年來最大跌幅 日韓晶片股全倒

2018-04-20 09:58

台積電收盤重挫6.34% 市值蒸發4,019億元

2018-04-20 14:06

離岸風電遴選會議登場 禁止採訪低調又神秘

2018-04-20 14:37

三商美邦人壽新老總 傳可能由保誠前總座張鎮坤接任

2018-04-20 09:02

改路名房價鍍金 敦南街又有2億宅成交

2018-04-20 10:12

華南紐約分行防洗錢過關 顧立雄讚許華南銀行很有心

2018-04-20 10:38

低持股不肖股東控制公司 原來用這四手段

2018-04-20 16:11

「稅務問題」影響台灣經濟 國家金璽獎學者這樣評論

2018-04-20 19:48

焦點人物／「建生兄」爆紅 見證台商實力

2018-04-20 05:50

經濟解析／兩大關鍵 華銀紐約分行免被老美裁罰

2018-04-20 22:13

法人下修台積電獲利預估 但仍維持買進評等

2018-04-20 08:39

7大指定超商超市刷台新卡 1周回饋最高230元

2018-04-20 15:33

節電活動起跑 台電董事長：夏季供電有兩變數

2018-04-20 13:14

談華銀在美違規限期改善 顧立雄：有心無心差很多

2018-04-20 11:18

3月外銷訂單黑翻紅 年增3.1%

2018-04-20 16:07

華南紐約分行防制洗錢制度不足但努力改善 FED不罰

2018-04-20 08:21

納洗錢管制 顧立雄：比特幣交易採實名制需進一步討論

2018-04-20 12:32

三大外銀投資展望 星展：美元將走出弱勢

2018-04-20 11:22

防制洗錢 顧立雄拋比特幣實名制

2018-04-20 13:20

三月外銷訂單 資通信連2黑 經部：需要擔心

2018-04-20 18:06

高績效企業／變革…愈快愈好

2018-04-20 05:50

新航攜手鴻鵠逸遊 推頂級環遊世界50天

2018-04-20 17:16

安集 切入3D列印市場

2018-04-20 14:40

2月6日選擇權只做空卻慘賠 快與期貨商協商

2018-04-20 09:07

台積電開盤重挫6.7％ 股價創今年新低

2018-04-20 09:37

名導體驗VIVE HTC首度公開一級玩家電影製作花絮

2018-04-20 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top