中華電5G 估後年底試水溫

2018-04-21 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北報導



中華電信 報系資料照 分享 facebook

美國及亞洲的日韓等國積極推動5G在近兩年商轉，不過台灣5G可能緩一緩。考量成本、用戶實際需求與普及狀況，中華電信預估2020年底才可能在部分都市「預商用」試水溫。電信業者認為2020年後到2025年間，5G開始普及，但滲透率仍不高。

電信業者呼籲，希望國家通訊傳播委員會（NCC）考量5G的需求，釋出連續大頻寬頻譜，避免破碎化，也希望降低頻率使用費，免得成本壓垮5G服務。

五大電信業者技術主管昨天參加台灣通訊學會舉辦研討會，分享在今年世界行動通訊大會(MWC 2018）看到的5G願景。英國近期已經標售部分5G頻譜，美國的Verizon宣布兩年內要在美國30個城市推出5G網路，今年底紐約、洛杉磯、達拉斯、拉斯維加斯就可望看到5G服務。南韓還沒標售頻譜，但已經喊出5G明年商轉計畫。

台灣之星總經理賴弦五表示，從技術上來看，建議政府應該一次釋出200MHz以上連續大頻寬讓業者競標，但因為主要集中在3.4-3.6GHz和更高頻的頻率上，頻率使用費應該低於3G、4G，或改收頻率管理費。考量成本與頻譜的稀有性，電信業者應該競合，做大利基市場。

中華電信執行副總經理林國豐也表示，低延遲時間和大頻寬是5G主要應用發展重點，一個電信業者推動5G服務所需要的頻寬至少在80MHz以上，希望政府不要把頻譜切割過小。