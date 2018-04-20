宏達電VIVE Focus進入企業應用VR解決方案市場

2018-04-20 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



宏達電今天宣布VIVE Focus正式在台進入企業應用VR解決方案市場。HTC VIVE與TOYOTA總代理和泰汽車（台灣）攜手運用VR科技的高度沉浸感及擬真性，推出「TOYOTA VR安全模擬體驗」，讓顧客在賞車時，透過VIVE Focus VR裝置，不用上路也能感受實際道路駕駛時全新升級之安全配備的威力；也是全球首度於中國地區以外、透過VIVE Focus開啟新商機的成功案例。

宏達電表示，VIVE Focus為世界市售首款擁有 6自由度〈6DOF）的VR一體機，採用inside-out追蹤技術，實現World-Scale大空間定位，搭配超高畫質3K AMOLED螢幕，能夠在VR環境中近觀、遠望、旋轉、跳躍，提供最具沉浸感的VR互動方式。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，將Vive Focus推廣應用到企業用戶，證明了頂級高階VR一體機的應用前景廣闊，可運用於吸引顧客注意、虛擬實境體驗商品和服務、員工訓練或是商品研發等。企業導入VR解決方案是未來的趨勢，將持續探索、發展更多企業應用VR解決方案的多樣可能性。

HTC致力於將VR引入各大企業之中，在汽車產業已和Volkswagen集團、Audi、BMW、Mercedes、GM、Honda及Jaguar等汽車品牌合作；TOYOTA總代理和泰汽車（台灣）是台灣首家採用VIVE Focus應用於VR解決方案的企業，於全台109處TOYOTA展示據點配備VIVE Focus導入「TOYOTA VR安全模擬體驗」，並特別打造三大試駕情境，包含國道高速公路、夜間山路以及市區尖峰時段，更具備「360度全環景」、「第一人稱視角」以及「模擬台灣道路街景」等特色；透過VIVE Focus使用者可以充份體驗各種突如其來的事件，並且如身歷其境般一覽無遺地欣賞車內質感及車外環境。