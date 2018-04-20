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《晚安曲》換人唱…誰讓服務30年的費玉清「退伍」？

台灣大加碼軍公教方案 499元網內免費

2018-04-20 10:58經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

電信三雄猛打軍公教方案，中華電信、遠傳電信推出499資費包含網內免費、4G吃到飽。台灣大哥大今（20）日宣布跟進，499元網內免費，網外與市話各90分鐘免費通話，跟中華電信的「網外加市話共180分鐘」一樣。

電信三雄拉齊499方案的條件，短期內軍公教資費大戰開始加溫。

4G中華電信軍公教

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