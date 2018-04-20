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台積法說絃外之音 我三月外銷訂單難脫淡季效應

2018-04-20 05:59聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

經濟部統計處今天將公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，一般預料3月...
經濟部統計處今天將公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，一般預料3月外銷訂單金額預估落在390億至400億美元，年減2.7%至5.2%。聯合報系資料照
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經濟部統計處今天將公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，一般預料3月外銷訂單金額預估落在390億至400億美元，年減2.7%至5.2%。

法人指出，對照台積電昨天在法說會釋出的訊息，證實智慧手機市場需求疲弱，且市場寄望的加密貨幣挖礦需求不確定性增加，外銷訂單是否同樣透露類似訊息與影響程度，都備受關注。

目前傳出科技業正處於接單淡季，2月外銷訂單終止連18紅，預料3月也很可能暫時難回正成長。

我國2月外銷訂單金額為324.5億美元，雖因春節因素年減3.8%，終止連18紅的表現，但若計算1至2月接單金額755.2億美元，仍創下歷年同期新高。觀察主要訂單來源，經濟部上月仍判斷在全球穩步復甦情況下，有需求增溫情勢。

經濟部統計處處長林麗貞日前也表示，外銷訂單因短期因素、表現不甚亮眼，但不代表景氣反轉，現在的低檔只是「蟄伏」，可以「靜待春燕」。

不過，台積電昨天法說會釋出展望數字，低於法人預估值，在場法人驚訝，擔心利空效應擴散，是否連帶影響經濟部今天對外銷訂單的解讀，又或者經濟部觀察數據後仍不改樂觀態度，都是市場觀察指標。

經濟部日前指出，現在部分產業處於淡季，但隨著高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車聯網等新興應用需求持續擴增，有助於減少資訊通信產品以及電子產品的淡季效應。

經濟部台積電

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