元太與Faubel合作 推出智慧藥品標籤

2018-04-20 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太今（19）日宣布， 與全球製藥及化學產業的知名供應商Faubel & Co. Nachf. GmbH共同推出專為試驗性新藥設計的Faubel-Med® Label智慧藥品標籤。此智慧標籤採用元太的低電壓電子紙薄膜技術，將顯示模組與新的系統設計導入藥品包裝應用。

Med Label智慧藥品標籤結合電子紙顯示器、書冊標籤及RFID無線射頻辨識技術，讓藥品包裝上的資訊可依需求進行更新。E Ink的雙穩態段碼（segmented）電子紙顯示的藥品有效期限，即使智慧標籤被密封在外包裝之中，也能完成更新。此數位解決方案在臨床試驗藥品安全期限改變時，為藥廠提供了替代重貼藥品標籤的新選擇，大幅節省了國際臨床試驗的時間和成本。

Faubel新技術產品製造經理Konrad Zachman表示：「智慧藥品標籤是一項突破性的產品，讓試驗性藥品於臨床試驗供應鏈中的管理更加簡易。現在有愈來愈多的生技產品，需要頻繁的更新安全期限資料；我們推出的Med Label智慧藥品標籤，除了兼具成本效益與高效率之外，也符合當前與未來的藥品規範。」

透過整合元太科技的電子紙解決方案，Faubel拓展其產品及服務範疇，增加結合RFID與電子紙技術的智慧連結標籤解決方案。而該創新解決方案利用軟體與即時回報等重要工具，協助製藥產業邁向數位轉型。Faubel董事總經理Frank Jäger表示：「我們相信這項重大創新將會帶動臨床試驗的轉型，並為產業節省大幅的時間與成本。」

Med Label智慧藥品標籤使用持續顯示且無需電池供電的電子紙顯示器、以及RFID標籤。這讓臨床試驗中心可依需求更新標籤的藥品有效期限，並取得符合法規要求的即時匯報與文件。

E Ink元太科技副策略長Paul Apen表示：「E Ink元太科技的智慧包裝解決方案是藥品包裝創新的先鋒。使用於藥品包裝上的顯示器，除了材質必須輕薄、軟性可撓之外，也需具備低耗電的特性。元太科技的電子紙顯示器的輕薄、低驅動電壓、廣視角、以及高對比等可閱讀性，正是智慧藥盒顯示器的完美選擇。」