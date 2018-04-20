展望令人失望 台積電ADR重挫6%

2018-04-20 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



晶圓代工大廠台積電今（19）天召開法說會，上季業績雖符合預期，卻大幅下調第2季展望，並下修全年營收增幅至10%，拖累目前正在開盤的美國存託憑證（ADR）重挫6%，台指期夜盤也跳水近1%。

截至晚間11點30時左右，台積電ADR重挫6.3%，跌破40美元大關、暫收39.26美元，台指期夜盤也迅速下挫，最低探10,880點附近，跌幅逾0.7%。

台積電今天發布上季獲利與營運展望，第1季獲利如期創高，但預估第2季合併營收78億至79億美元，季減6.6-7.8%，毛利率估47%-49%，營益率35%-37%，均較上季減少。

對比先前外資預估，本季營收最低季減5%，毛利率49.6-51.4%，營益率38.5-40%，三項數據皆不如預期。

台積電同時基於智慧手機與虛擬貨幣動能疲軟，下修全年營收增幅10-15%至10%，並對晶圓市場表現持審慎觀點，令外界頗感驚訝。

包括摩根大通、高盛、摩根士丹利、花旗等重量級外資出具最新法說會評論，雖未調降台積電目標價，但花旗已下修2018-2020年每股純益（EPS）預估，分別下修3.4%、3.3%、3.2%，為14.2元、16.3元及18元；摩根大通證券科技產業研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則認為，台積電保守財測，恐壓抑股價弱勢。

凱基投顧最新評論也直指，台積電展望令人「失望」，短線股價勢面臨本季與全年營收下調賣壓，建議觀望，同步調整台積電目標價246元至240元。