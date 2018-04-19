親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

LCD版 iPhone推雙卡雙待 和碩、緯創樂

2018-04-19 23:03經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

凱基證券分析師郭明錤今（19）日發布報告表示，2018年新款LCDiPhone，將支援雙卡雙待（DSDS）功能，價格低於750美元，主要是為了搶攻中國市場，而且LCD版出貨比重占比達65%至75%。主力代工廠和碩（4938）、鴻海與緯創可望受惠。

根據報告指出，2018年秋天即將發表的三款新型iPhone中，在搭配6.1吋LCD螢幕的機款上，預計將會推出兩種版本。其中，在標準版本，將只支援單卡的功能。至於，進階版的部分，則將會提升到支援DSDS的雙卡雙待功能。

郭明錤進一步分析，6.1吋的LCD螢幕iPhone新款智慧型手機，在標準版本，支援單卡的價格部分，預計落在550美元到650美元（約新台幣1.62萬元到1.92萬元）。

至於，在支援雙卡雙待的進階版本上，價格則是落在650到750美元（約新台幣1.92萬元到2.21萬元）。郭明錤表示，蘋果推出雙卡版本的iPhone，有機會幫助蘋果增加在中國的市占率。

另外，根據外電報導，6.5吋OLED版本新款iPhone，預計也會支持雙卡雙待功能。不過，在最新發表的報告中，郭明錤表示，5.8吋螢幕版本的新款iPhone，將不會支持雙卡雙待功能。

郭明錤表示，6.1吋LCD版本iPhone將占2018年下半年三款新iPhone出貨比重的65%到75%之間，出貨量可達1億支到1.2億支。

2018年下半年新款6.1吋LCD版iPhone組裝，分別由和碩、鴻海與緯創分食，三大代工廠的訂單比重依序為60%、30%與10%。

郭明錤之前表示，6.1吋LCD iPhone需求強勁，為降低供應風險，因此由和碩、鴻海與緯創同時支援此機種的組裝訂單，其中和碩為主要供應商。他指出，蘋果的目標是讓6.1吋LCD iPhone出貨時程約與2017年4.7吋iPhone 8相當，約在8月中下旬，若在保守情境下，可能遞延到9月出貨。

他說，緯創同樣受惠6.1吋LCD iPhone的組裝與面板組裝業務，緯創代工比重最低，產能最小，但若出貨順暢，反而容易提高產能利用率，並提升獲利。加上預期日本顯示器（JDI）為6.1吋LCD iPhone面板主要供應商（預估比重為70%），因此對緯創的JDI面板後段組裝事業將有貢獻。

至於鴻海方面，郭明錤認為，鴻海的iPhone組裝業務主要是看OLED機種出貨量，主因是鴻海是OLED機種主要供應商，且單價顯著高於LCD機種，因此，就6.1吋LCD iPhone而言，鴻海受惠程度可能低於和碩及緯創。

iPhoneLCD郭明錤

相關新聞

臉書在台加碼資源 聚焦3大主軸

2018-04-19 21:26

上班族十大最想跟隨老闆 除張忠謀還有這兩位藝人

2018-04-19 20:27

華為P20銷量拚新高 搶料大作戰

2018-04-19 19:15

台積電7奈米進展快 估貢獻今年10%營收

2018-04-19 19:05

影╱股東臨時會召集門檻放寬 成陸資漏洞？業界：多慮

2018-04-19 17:17

影╱徠卡認證3鏡頭 華為旗艦智慧手機P20 Pro 在台亮相

2018-04-19 16:58

華為P20登台 大立光董座林恩舟站台

2018-04-19 16:50

手機市場需求弱、挖礦需求不確定 台積電降今年目標

2018-04-19 15:49

美商務部頒7年禁令 中興通訊延後公布Q1財報

2018-04-19 14:29

旺宏告群聯侵權 潘健成：不是吃素的 「一定會反告」

2018-04-19 14:29

面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

2018-04-19 14:28

美封殺陸廠中興通訊 聯發科京元電：無影響

2018-04-19 14:15

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

2018-04-19 13:24

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

新iPhone可能支援雙卡雙待 投顧看好供應鏈動能

2018-04-19 10:40

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

中興通訊遭美封殺...手機恐無作業系統可用

2018-04-19 00:47

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶

2018-04-19 00:47

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束

2018-04-19 00:44

環球晶砸132億 南韓擴廠

2018-04-19 00:44

施崇棠：割捨自己的小孩 難啊

2018-04-19 00:40

華碩在台電競銷售 拚增三成

2018-04-19 00:40

華碩共治 施崇棠暫緩交棒

2018-04-19 00:40

童子賢談智慧機發展…仍可期待

2018-04-19 00:38

童子賢：淡季缺料是好事

2018-04-19 00:38

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上

2018-04-19 00:30

施振榮：創新將成為 經營亞洲市場最關鍵核心競爭力

2018-04-18 20:40

調查：iPhone X去年Q4 拿下整體手機市場35%獲利

2018-04-18 19:57

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

啟雲致勝心法／創業太燒錢 先以戰養戰吧

2018-04-15 00:05

丘立全攜手臉書 站上巨人的肩膀

2018-04-15 00:05

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

手機市場需求弱、挖礦需求不確定 台積電降今年目標

2018-04-19 15:49

實價登錄2.0修法 李同榮：政府後知後覺只醒一半

2018-04-19 10:18

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

工業用電大戶注意！ 今夏「強制節電」條款上路

2018-04-19 17:22

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

2018-04-19 14:28

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

2018-04-19 13:24

報稅前停看聽 小心這八大錯誤！

2018-04-19 22:11

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

上班族十大最想跟隨老闆 除張忠謀還有這兩位藝人

2018-04-19 20:27

大陸所得 須併課綜所稅

2018-04-19 01:05

基金利得計稅 境內外有別

2018-04-19 01:05

美封殺陸廠中興通訊 聯發科京元電：無影響

2018-04-19 14:15

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

立委：新台幣29元是楊金龍防線

2018-04-19 12:28

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

台積電7奈米進展快 估貢獻今年10%營收

2018-04-19 19:05

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

漢翔航空未來發展 就靠3關鍵3重點

2018-04-19 09:56

房屋稅5月1日開徵 繳納期限至5月31日

2018-04-19 06:07

金管會准6金融機構 開辦行動支付綁定金融卡消費

2018-04-19 17:34

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

會計師：綜所稅國稅局最愛查這三大重點

2018-04-19 21:32

實價登錄修法 李同榮：政府後知後覺半夢半醒

2018-04-19 10:00

新iPhone可能支援雙卡雙待 投顧看好供應鏈動能

2018-04-19 10:40

永達理保經 獲陸壽險參股

2018-04-19 01:27

名家觀點／美中貿易戰 放眼科技業主導權

2018-04-19 01:53

行政院會通過保險法修法 「殘廢」改「失能」

2018-04-19 13:17

經委會今天審查公司法 預計將成熱門戰場

2018-04-19 06:06

台灣人愛美元保單 2個月內花逾千億台幣搶購

2018-04-19 20:06

上班族夢幻工作首選公務員 網紅首度入榜

2018-04-19 11:39

顧立雄：壽險業投資海外占可運用資金65% 是警示指標

2018-04-19 15:21

雖未被列入匯率觀察名單 央行擔心台美貿易順差擴大

2018-04-19 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top