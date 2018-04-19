LCD版 iPhone推雙卡雙待 和碩、緯創樂

2018-04-19 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



凱基證券分析師郭明錤今（19）日發布報告表示，2018年新款LCD版iPhone，將支援雙卡雙待（DSDS）功能，價格低於750美元，主要是為了搶攻中國市場，而且LCD版出貨比重占比達65%至75%。主力代工廠和碩（4938）、鴻海與緯創可望受惠。

根據報告指出，2018年秋天即將發表的三款新型iPhone中，在搭配6.1吋LCD螢幕的機款上，預計將會推出兩種版本。其中，在標準版本，將只支援單卡的功能。至於，進階版的部分，則將會提升到支援DSDS的雙卡雙待功能。

郭明錤進一步分析，6.1吋的LCD螢幕iPhone新款智慧型手機，在標準版本，支援單卡的價格部分，預計落在550美元到650美元（約新台幣1.62萬元到1.92萬元）。

至於，在支援雙卡雙待的進階版本上，價格則是落在650到750美元（約新台幣1.92萬元到2.21萬元）。郭明錤表示，蘋果推出雙卡版本的iPhone，有機會幫助蘋果增加在中國的市占率。

另外，根據外電報導，6.5吋OLED版本新款iPhone，預計也會支持雙卡雙待功能。不過，在最新發表的報告中，郭明錤表示，5.8吋螢幕版本的新款iPhone，將不會支持雙卡雙待功能。

郭明錤表示，6.1吋LCD版本iPhone將占2018年下半年三款新iPhone出貨比重的65%到75%之間，出貨量可達1億支到1.2億支。

2018年下半年新款6.1吋LCD版iPhone組裝，分別由和碩、鴻海與緯創分食，三大代工廠的訂單比重依序為60%、30%與10%。

郭明錤之前表示，6.1吋LCD iPhone需求強勁，為降低供應風險，因此由和碩、鴻海與緯創同時支援此機種的組裝訂單，其中和碩為主要供應商。他指出，蘋果的目標是讓6.1吋LCD iPhone出貨時程約與2017年4.7吋iPhone 8相當，約在8月中下旬，若在保守情境下，可能遞延到9月出貨。

他說，緯創同樣受惠6.1吋LCD iPhone的組裝與面板組裝業務，緯創代工比重最低，產能最小，但若出貨順暢，反而容易提高產能利用率，並提升獲利。加上預期日本顯示器（JDI）為6.1吋LCD iPhone面板主要供應商（預估比重為70%），因此對緯創的JDI面板後段組裝事業將有貢獻。

至於鴻海方面，郭明錤認為，鴻海的iPhone組裝業務主要是看OLED機種出貨量，主因是鴻海是OLED機種主要供應商，且單價顯著高於LCD機種，因此，就6.1吋LCD iPhone而言，鴻海受惠程度可能低於和碩及緯創。