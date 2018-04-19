華為在台首家體驗店 21日開幕

2018-04-19 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



華為台灣總代理訊崴總經理雍海表示，華為在台首家體驗店21日將在三創開幕，同時陸續在高雄夢時代、新竹巨城、台中大遠百等將有快閃店及體驗店開張。

去年華為原訂在台成立品牌店、體驗店等共十家，雍海表示，這個通路策略目前已進行修正，為了突顯華為產品的高端定位，希望採用體驗店模式，今年底前希望開到六家體驗店，並以百貨公司為主。