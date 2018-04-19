蘋果外掛觸控方案 研調：維持幾年待觀察

2018-04-19 20:56 中央社 台北19日電



研調機構IHS Markit研究總監謝忠利表示，蘋果今年可望推出兩款主動有機發光二極體（AMOLED）面板手機，及一款液晶面板手機，但所採用的外掛觸控方案能維持幾年仍待觀察。

謝忠利今天在「2018台灣顯示產業研討會」接受中央社採訪時指出，蘋果除繼續銷售iPhone8等採內嵌式觸控面板的智慧手機，新推出的兩款AMOLED面板智慧手機分別為5.8吋、6.5吋，新推出的液晶面板手機為6.1吋，這些新推出的手機皆將採外掛式觸控面板。

他分析，蘋果現階段AMOLED面板智慧手機採用外掛式觸控面板，為雙面鍍觸控感應器的膜材（GF2）方案，新推出的6.1吋液晶面板也可望採用這種外掛式觸控方案，推論觸控感應器供應商同樣是日本寫真，甚至可能增加中國大陸面板廠歐菲光。

他說，歐菲光已打入蘋果iPad平板電腦觸控供應鏈，若再打入蘋果新推出的6.1吋液晶面板iPhone手機觸控供應鏈，並不令人意外。

他解釋，除了日本寫真、歐菲光這種已有膜材的外掛觸控面板生產線業者，若其他觸控廠要專門為蘋果新手機建置全新的產線，恐怕必須考慮能有幾年的商機，畢竟蘋果當年從iPhone 4的外掛觸控面板，轉型到iPhone 5的內嵌式觸控面板，原本的外掛式觸控面板廠就受到影響。

他評估，蘋果AMOLED面板供應商除現有的三星顯示器之外，若能再增加樂金顯示器第2家供應商，甚至第3家供應商，待AMOLED面板有多家廠商穩定供貨之際，現有的外掛式觸控方案，也極可能改為內嵌式觸控方案，這些現有的外掛式觸控面板業者恐將停止供貨。