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所羅門3D視覺漢諾威展首度亮相 今年將貢獻營運

2018-04-19 19:08經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

全球工業界知名盛會「德國漢諾威工業展」（Hannover Messe）將於4月23至27日舉行，電子元件通路商所羅門（2359）在投入研發視覺系統多年之後，該公司推出的3D視覺系統於漢諾威展亮相，並有機會為今年營運有具體貢獻。

所羅門表示，該公司近幾年因專注機器人3D視覺開發而獲邀參展，屆時將展示3D智能取放、VGR（Vision Guided Robotic；智慧視覺導引機器人系統）以及AI瑕疵檢測、量測、生產履歷等應用，充分展現智慧視覺研發能量與實力。

所羅門開發的3D視覺系統，成為機器人的最佳夥伴，所羅門表示，機器人智慧視覺的目的是讓機器有「眼睛」、更有「腦筋」，透過機器視覺的影像擷取與AI軟體分析，使機器人自動化能夠在瞬間內高精度地識別和定位物件，經由自動化減少人為判斷的錯誤和強化過去人力無法做到的任務，幫助業界更快速與穩定地實現產線自動化和提升整體營運效率。

所羅門智慧視覺解決方案使用先進的人工智慧深度學習技術，讓工業用機器人更聰明、更容易使用，該視覺系統已經可以支援世界主要機器人大廠手臂，即使是複雜的物件也能快速且精準地被辨識並夾取、分類。

該公司進一步指出，目前該公司產品無論是在物流、食品、飲料、金屬加工、汽車、機械、紡織、鞋業、醫療產業等相關應用領域，所羅門視覺產品均可以滿足下游的應用需求。

所羅門看好且加強耕耘智慧機器人產業技術前瞻的歐洲市場，除了本月的漢諾威展，亦將參加6月在德國慕尼黑舉行的國際機器人及自動化技術貿易博覽會（AUTOMATICA），展示3D視覺技術的同時，也擴大尋求策略合作夥伴，尤其歡迎機器人經銷商、系統整合商及各產業夥伴策略聯盟共創未來。

所羅門近年來強攻工業4.0領域，推出多項智慧化機器人相關產品，該公司的3D視覺感測模組去年已小量出貨，但由於仍在出貨初期階段，對公司營運貢獻仍有限，不過，預期今年將放量挹注營收

所羅今年首季營收為8.95億元，較去年首季下滑7.06%，不過，後市在進入產業旺季，再加上新產品出貨增長的貢獻，單季營收有望逐步加溫。

機器人營收德國

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