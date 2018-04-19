新iPhone可能支援雙卡雙待 投顧看好供應鏈動能

2018-04-19 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



凱基投顧最新報告中預期今年下半年新款6.1吋LCD iPhone可能有雙卡雙待（DSDS：有二個實體SIM卡插槽，非指eSIM支援）與單卡（single SIM）兩個機種。路透 分享 facebook 凱基投顧最新報告中預期今年下半年新款6.1吋LCD iPhone可能有雙卡雙待（DSDS：有二個實體SIM卡插槽，非指eSIM支援）與單卡（single SIM）兩個機種，故最低售價可能在550~650美元，有利出貨動能，因此，正向看待相關供應鏈動能。

在2018年下半年新款iPhone（包括6.5吋OLED、5.8吋OLED與6.1吋LCD）新產品生命週期（出貨時間為3Q18-3Q19）中，凱基投顧預估6.1吋LCD iPhone佔總出貨比重可達約65~75%，出貨量達約1~1.2億台。

若6.1吋LCD iPhone 可能有雙卡雙待與單卡兩個機種，將有兩個益處，其中，可創造更多價格區間，透過低價單卡機種顯著推升出貨動能，例如雙卡雙待機種售價650~750美元，單卡售價550~650美元，另外，雙卡雙待有利於提升中國與商務市場市占率。

預估6.1吋LCD iPhone因開案較晚與臨時加入雙卡雙待，因此量產時間較OLED版本晚約三~五個星期，故業績對相關供應鏈最快須至9月才能開始有顯著貢獻。但因雙卡雙待與低價可望顯著挹注出貨動能，因此，凱基投顧相信相關供應鏈2018年第4季到2019年第2季業績可望將有強勁年成長。

另外，凱基投顧認為，5.8吋OLED機種因螢幕較少，售價較LCD版本貴，且不支援DSD（6.5吋OLED與6.1吋LCD均支援DSDS），故難以吸引消費者，因此，此機種存在下修風險。又因6.5吋OLED售價較貴，因此，6.1吋LCD iPhone 將佔據大部分下半年新款 iPhone 出貨比重。