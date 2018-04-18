太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



備受矚目的太陽能大廠新日光、昱晶與昇陽科三合一案，公平會審查決議，本結合案對市場競爭的影響「應非顯著」，並可協助我國太陽能產業升級，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，同意此一結合案。

結合之後，新日光為存續公司，並更名為聯合再生能源股份有限公司，昱晶與昇陽科則為消滅公司。

公平會副主委彭紹瑾說，新日光、昱晶與昇陽科這三家公司，都是太陽能電池（中游）、太陽能模組（下游）的產銷業者，此一領域目前國內、國外市場競爭仍屬激烈，此案結合後與其他同業市占率，差距不大，不會造成限制競爭的結果，也難有聯合行為，但，對國內產業升級有相當的助益。

根據公平會調查的結果顯示，台灣太陽能光電業者九成以上產能均出口，且我國並非國際上太陽能電池的主要需求市場，因此定價仍受全球市場所拘束，業者很難單方面的任意調高價格，因此，這個結合案對市場競爭影響有限。

公平會進一步表示，結合後存續公司將具有更高的籌資能力，投入技術研發與創新，發展台灣自有的模組品牌。

彭紹瑾也強調，目前政府積極創造太陽能模組內需市場，此案結合後將可協助太陽能產業升級，有助於相關產業鏈的發展，對創造自有品牌與整體經濟發展很有幫助。

公平會在徵詢經濟部及產業的意見後綜合評估，認定本案對整體經濟的利益大於限制競爭之不利益，依法不禁止其結合。