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NCC：最快可望2019年底拍賣5G頻譜

2018-04-18 21:16經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

先進國家陸續推動5G服務，並開始競標頻譜。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，5G相關規劃正進行中。NCC副主委翁柏宗說，今年將協調清出頻譜，目前以3.4-3.6GHz的頻段為主，但以小區塊拍賣或是連續頻譜競標尚未確定，有機會在2019年底啟動5G頻譜分配作業。

現階段3.4-3.6GHz的頻段上，還有中華電信中新二號(ST-2)正在使用，翁柏宗說，中華電信希望未來衛星的地面接收站與5G基地台可以共存，NCC 將在6月完成3.4-3.6GHz頻段上5G訊號和ST-2衛星訊號的干擾測試，並推算防止干擾的護衛頻寬(guard band)以及基地台和接收站間隔的地理距離。不過，亞太地區沒有衛星與5G基地台共存使用頻譜的例子，NCC仍在研究。另外還有軍方分配的頻譜也在這一段，因為涉及國安問題，還要協調。

翁柏宗說，原則上希望完整使用3.4-3.6GHz的區塊，要和亞太地區各國的頻段一致，這樣台灣業者才能大量生產各種5G相關周邊商品，爭取商機。他說，雖然還沒研擬詳細釋照方式，但NCC已經開始規劃各項細節，要先等頻段空間整備完畢，2019年若能啟動釋照，時程也要到年底。

5GNCC

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