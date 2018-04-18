歌林用心發現盡享台灣之美徵選 5月將開跑

2018-04-18 21:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



憶聲（3024）旗下歌林家電品牌的2018歌林第四屆「用心發現盡享台灣之美」徵選大賽5月將開跑，善用近12萬人的粉絲團強化銷售力道，今年家電銷售業績目標進一步超越去年。

憶聲電子總經理張鏡湖指出，歌林品牌做為家電的提供者，希望帶給消費者不只是居家的便利，更是陪伴與成長。歌林透過「用心發現盡享台灣之美」徵選活動，要讓民眾發現在台灣這塊土地生活的美好，找回心中的感動。

他表示，歌林品牌深耕台灣55年，與這塊土地有著緊密的情感連結，自2015年起舉辦「用心發現盡享台灣之美」徵選活動，呼籲大家發現生活中的美好，傳達溫暖、正面力量。

今年徵選活動在5月母親節前夕即開跑，主題貼近消費者生活，只要上傳你我生活上所發生的真實小故事，就有機會獲得液晶顯示器、洗衣機、移動式空調等超過20個獎項，總價近26萬的歌林商品。目前歌林品牌粉絲團近12萬人，相較去年增加近二成。

迎向歌林品牌55週年，今年在商品更為齊全，在大尺寸4K電視、對開鏡面冰箱、一對多變頻冷氣、精緻小家電等，將是成長的動能。

張鏡湖指出，4K大電視是今年銷售重要，尺寸由過往43/49吋為主，躍升至55/65/75的主流機種，今年將交出更出色的成績單。此外，歌林品牌跟川菱集團合作銷售三菱空調，可借力使力打入建築業的家電市場。