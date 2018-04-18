環球晶圓否認韓國擴產 評估階段未定案

2018-04-18 21:03 中央社 新竹18日電



韓國媒體報導，半導體矽晶圓廠環球晶圓與韓國地方政府達成合作擴產協議，預計2020年完成。環球晶圓表示，目前仍在評估階段，還未定案。

報導指出，環球晶圓初步同意投資4800億韓元，折合4.49億美元，其中，2億美元的國外直接投資，將用於擴充12吋矽晶圓產能。

環球晶圓表示，除韓國外，包括日本、美國與中國大陸政府都希望環球晶圓投資擴產，只是目前仍在評估階段，都還未定案。

環球晶圓指出，產品價格回到合理價位，且能維持長時間穩定，並有客戶給予訂單承諾，內部才會考慮擴產；而各國政府給予的獎勵補助方案，將是未來考量擴產的要件之一。