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台達日本參展 秀整合機器人產線應用方案

2018-04-18 19:48經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台達電（2308）今（18日）於日本尖端科技展（Techno-Frontier 2018）揭示台達智能製造，以先進自動化技術和經驗，靈活實現標準化、少量多樣、及客製化生產的「智」造藍圖，並動態展示針對日本市場需求的全新整合機器人產線應用方案。

台達電指出，該方案以不同機器人在產線上協作，結合台達智能伺服驅動器和機器人驅控一體機，現場執行輸送帶自動對位追隨，展現「智」造實力與效益。台達也擴大整合光伏逆變器、電池儲能、能源管理系統和電動車充電與管理等技術產品，結合在日本當地運營太陽能電廠的經驗，推出能源基礎設施解決方案，目前鎖定快速發展的電動車充電電網應用。

台達電品牌長郭珊珊表示，台達持續掌握智能製造和永續城市兩大趨勢，致力開發創新節能科技為客戶提供物聯網架構的自動化與基礎設施解決方案。在智能製造方面，台達透過先進自動化技術和製造經驗，打造貫穿工廠、製程、機台的智能製造模式，並從自家工廠做起，目前已經完成智能製造示範線，人力需求大幅縮減；針對城市的節能永續，台達提供樓宇節能、電動車充電、與智慧照明等解決方案，為建構低碳城市而努力。這些技術實力與經驗正逐步落實於各區域市場，此次日本團隊更完整展現在自動化應用及能源基礎設施解決方案的提昇即是一例。

台達電日本分公司總經理柯進興強調，台達以創新、節能的產品方案與優質服務長期耕耘日本市場，在電源及零組件、自動化和基礎設施等三大業務領域均受在地客戶肯定，除了整體營運成績在2017年達到雙位數成長之外，台達提供的通訊電源系統和節能風扇分別獲得日本重要電信運營商及遊戲機廠商年度大獎；住宅型和快充型充電設備獲日本主要車廠之一的新型電動車採用；高效率變頻器亦先後打進日本領先的電梯、輸送帶及空調廠商；在能源基礎設施領域，台達光伏逆變器亦擴大佈署於多項可再生能源結合儲能系統專案，去年在日本業績創新高。

因應智能製造、智慧城市等趨勢，台達電於Techno-Frontier 2018展出多項工業自動化最新應用，包括與日本客戶合作的整合機器人產線應用方案及高效變頻器控制永磁馬達驅動方案，亦以IoT管理平台為基礎、針對智能樓宇和能源基礎設施等先進領域的新品與應用，包括：樓宇管理與控制、室內環境品質服務、智慧安防、電動車充電與管理、可再生能源、電池儲能和通訊電源解決方案等，從建築、交通到能源基礎設施具體落實環保節能的企業使命。

台達電品牌長郭珊珊（右）與台達電日本分公司總經理柯進興（左）於日本Techno-...
台達電品牌長郭珊珊（右）與台達電日本分公司總經理柯進興（左）於日本Techno-Frontier 2018發表智能製造，介紹最新自動化與能源基礎設施解決方案。 圖/業者提供
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台達電電動車機器人

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