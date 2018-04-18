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民視與TBC談不攏 NCC連開五天調處會

2018-04-18 19:47經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

民視與凱擘、台灣寬頻通訊(TBC)針對頻道協商談不攏，雙方端出法條互槓。眼看民視臨時授權時間到4月底，TBC已經喊出必要時不排除斷訊，國家通訊傳播委員會(NCC)本周一起、連續排五天調處會議，希望雙方有共識，不過前三天都無功而返，未來兩天也未見樂觀。

面對民視和TBC互不相讓，NCC副主委翁柏宗表示，希望保障的就是訂戶權益。希望系統業者基於有廣法53條，營運行為不要影響訂戶收視權益；也希望頻道業者基於衛廣法43條，也要保障訂戶權益。但現在雙方還在「持續調處階段」。

據了解，民視一度揚言要NCC找TBC負責人、鴻海集團執行副總裁呂芳銘一起參加調處會議，不過NCC考量情勢，目前還沒有找呂芳銘到場的計畫。

據了解，民視與TBC進入法律條文攻防戰，雙方互不相讓。TBC在頻道上架管理方面態度強硬，最近旗下的南桃園有線也表示要將轉播職棒的頻道Eleven Sports(壹拾壹體育網)下架，引發桃園民怨。Eleven Sports表示，採購多種賽事授權也要花錢，TBC不付授權費還要求廣告收入要分潤，頻道業者難以經營。目前雙方也是臨時授權到4月底。

TBC表示，Eleven Sports是數位頻道，上下架由系統業者決定，只要向NCC報備即可。不過NCC 態度這次很明確，認為Eleven Sports是優質頻道，傾向保護頻道業者權益、協助雙方談出合理授權條件，加上職棒轉播影響年輕觀眾群，NCC已經表示，TBC即使報備移頻或下架，也要經過NCC同意。翁柏宗表示，將以市場競爭、消費者權益和公共利益三角度去調處頻道與系統的問題。

NCC職棒

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