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微星 打造電競快閃體驗店

2018-04-18 19:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

電競品牌微星今（18）日宣布，首次打造的「龍魂快閃體驗店」預計將於4月20日起登場，微星2018第1季筆電在台灣市場銷售火熱，新年假期及開學旺季挹注，整體業績約較2017年同期成長三成，該公司強打體驗店，全力維持電競龍頭寶座。

微星表示，該公司緊接著將推出全新系列電競筆電，其搭載最新第8代Intel Core處理器，並同步開放預購，新品最齊全、規格及功能最完備。

微星指出，快閃體驗店將展示多款最新電競筆電，提供熱血玩家搶先試玩，包括全新輕薄窄邊框GS65 Stealth Thin、炫光全方位電競GE63 Raider RGB、搭載機械式RGB鍵盤的旗艦款效能巨獸GT75 Titan，熱血效能GP/GV系列、戰鬥電競GL系列等，體驗第8代電競筆電的強悍效能。

微星2018年3月營收為117.29億元，年增33.49%，月增27.17%，創2014年以來新高，該公司今年受惠挖礦、電競與主機板三箭頭業績帶動下，今年營運展望看好。

微星董事長徐祥之前表示，2018年將打造完整電競生態圈，除了電競筆電之外，還將推出電競桌機、電競監視器、滑鼠與鍵盤等完整的產品線，預定會在下半年放量，由於周邊產品獲利率不錯，也將推升微星獲利進一步上揚。

面對同業大舉跨入電競產品，徐祥說，該公司有高達15款電競筆電，將推出一至兩款戰鬥機種，來維持一定的市占率，同時，該公司在電競周邊產品，如液晶監視器等，由於相當有特色，一直是供不應求，並追加產能的狀態，隨著生態圈的建立，將可以維持不錯的毛利率與獲利水準。

微星2018年在電競遊戲將打造完整生態圈，推出更多周邊產品，加上中大型的挖礦需求仍在，帶動顯示卡的需求，主機板出貨也以中高階產品為主，將推升2018年業績持續增長，法人預估，2018第1季毛利率將挑戰去年第3季約15%的高水準。

電競筆電微星生態

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