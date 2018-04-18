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童子賢 打造文學大師朗讀短片

2018-04-18 19:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

和碩董事長童子賢個人投資的目宿媒體，今（18）日舉行發表會，推出「我們在島嶼朗讀」系列，找來文學大師「獻聲」朗讀，以短片形式呈現，童子賢指出，目宿成立的目的，就是要用新的方式詮釋經典作品，他也透露，自己拉了親人去看文學紀錄片，親人看完後大受感動大哭一場，從原本不懂詩歌最後變成愛好者。

目宿媒體指出，今年推出全新策劃，呈現讓人感動的文學聲音。邀請原創文學家親自以朗讀形式演繹作品，目宿媒體結集為《我們在島嶼朗讀》系列短片。國寶作家：周夢蝶、白先勇、余光中、洛夫、瘂弦、林文月、王文興...為您獻聲，親自朗讀經典文學作品。短片呈現了大師天籟聲音，讓民眾親炙文學創作灼熱的靈魂。

童子賢指出，很榮幸小小的朗讀短片透過白先勇老師聲音呈現，之前，曾聽過前輩詩人瘂弦擔心感慨，我們是尊敬文字最後一代，這在十年前還在籌備第一次系列紀錄片時就掛在嘴邊，但到了現在不擔心了，我們是用數位傳播方式表達的第一代。

童子賢表示，目宿媒體成立到現在11~12年了，第一個發表呈現的作品是在9年前，收錄港台重量級文學家作品，用影音紀錄片方式呈現，很多年輕一代透過網路來接觸，這就是目宿成立的初衷，讓很多美好的文學作品，透過網路讓人接觸，進一步讓這些新讀者去閱讀原作品。

童子賢透露，有一些舊詩集，一些不是深度愛好者的人，初中讀完就丟了，或擺在一邊。到了後來，目宿的紀錄片上映時自己拉了幾個親人去看，其中一位親人雖然不懂，但看完後哭得稀裡嘩啦，聽說回去以後還特別不讓我知道，但之後透過網購買了很多詩集，這讓我很感動，因為透過這種新媒體的方式，讓她重拾閱讀的樂趣。

目宿媒體負責人魏堇君表示，新企劃的《我們在島嶼朗讀》系列短片聚焦於文學家「獻聲朗讀」親身演出，傳遞文字以外更深一層情感，以幽微細膩直抵內心，感動讀者。目宿媒體期待《我們在島嶼朗讀》系列能以更輕盈的形式，接觸更廣泛的文學愛好者，傳遞更豐富的感情。

目宿媒體十年來持續為華人文學家作傳，紀錄了作家經典創作如紀錄修道苦行，捕捉了文學吉光片羽如捕捉生命故事。十年來《他們在島嶼寫作》系列誕生十三部電影、紀錄十三位作家。詩人、小說家、散文作家的身影與生命得以在文字以外以影像被傳遞，如火炬般在新時代，生生不息為文壇作傳。

目宿媒體以細水長流的方式，製作國寶級作家寶貴的朗讀短片資料庫，將分批逐波呈現。自2018年4月21日起，全新《我們在島嶼朗讀》系列將在公視、大愛電視台、網路平台 Yahoo TV、CHOCO TV、LiTV 線上影視、Vidol、愛奇藝、心動音樂電台Pulse FM89.9、說書 Speaking of Books等多元媒體平台現身。並以每週一片的頻率持續播出，期待忙碌的現代生活中，融合電視頻道與新興網路科技，讓電視、智慧手機都能並行，一起聆聽動人心弦的文學聲音，捕捉白駒過隙的文學宇宙。

目宿媒體今（18）日舉行發表會，推出「我們在島嶼朗讀」系列，由左至右依序為目宿媒...
目宿媒體今（18）日舉行發表會，推出「我們在島嶼朗讀」系列，由左至右依序為目宿媒體負責人魏堇君、作家王文興、作家白先勇及和碩董事長童子賢。 記者吳凱中/攝影
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童子賢紀錄片電視

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