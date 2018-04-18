OPPO公布新明星夥伴 就是歌王蕭敬騰

2018-04-18 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



深受年輕人喜愛的手機品牌OPPO日前公布R15將於5月在台發表，並在OPPO官方粉絲團發表新明星夥伴的猜測文，透露「他，曾參加OPPO年輕造未來R15發佈會」，引起O粉的猜測與期待；藝人蕭敬騰隨後於社群平台張貼一張R15星空紫的照片，更稱這台是「偶的手機」，間接承認自己就是這位新明星夥伴，招來廣大歌迷與網友的熱烈討論。OPPO今天則替歌迷與網友解答，正式宣佈才華洋溢的男歌手蕭敬騰將加入田馥甄的行列，成為OPPO明星家族的最新成員，替OPPO R15的正式登台揭開序幕。

OPPO表示，除了蕭敬騰搶先到手的OPPO R15星空紫，本次R15在台上市，也將推出熱力紅與雪盈白，一共三種全新色彩供消費者挑選。

蕭敬騰為兩岸知名影歌雙棲全能藝人，其時尚潮流的形象與OPPO品牌風格不謀而合，雙方將攜手與時下年輕人最熱愛的YouTuber們推出特別企劃，期望以更有趣、更好玩的方式在網路上創作，為品牌注入更多年輕的活力動能。