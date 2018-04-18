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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

OPPO公布新明星夥伴 就是歌王蕭敬騰

2018-04-18 17:59聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

深受年輕人喜愛的手機品牌OPPO日前公布R15將於5月在台發表，並在OPPO官方粉絲團發表新明星夥伴的猜測文，透露「他，曾參加OPPO年輕造未來R15發佈會」，引起O粉的猜測與期待；藝人蕭敬騰隨後於社群平台張貼一張R15星空紫的照片，更稱這台是「偶的手機」，間接承認自己就是這位新明星夥伴，招來廣大歌迷與網友的熱烈討論。OPPO今天則替歌迷與網友解答，正式宣佈才華洋溢的男歌手蕭敬騰將加入田馥甄的行列，成為OPPO明星家族的最新成員，替OPPO R15的正式登台揭開序幕。

OPPO表示，除了蕭敬騰搶先到手的OPPO R15星空紫，本次R15在台上市，也將推出熱力紅與雪盈白，一共三種全新色彩供消費者挑選。

蕭敬騰為兩岸知名影歌雙棲全能藝人，其時尚潮流的形象與OPPO品牌風格不謀而合，雙方將攜手與時下年輕人最熱愛的YouTuber們推出特別企劃，期望以更有趣、更好玩的方式在網路上創作，為品牌注入更多年輕的活力動能。

OPPO將於4月20日起陸續於OPPO官方粉絲團釋放此次合作YouTuber的相關線索，並於YouTuber名單全數公佈後正式公開特別企劃內容，持續追蹤此則消息的粉絲還有機會獲得與蕭敬騰和YouTuber們近距離接觸的機會。

藝人蕭敬騰於社群平台張貼一張R15 星空紫的照片，稱這台是「偶的手機」。圖／OP...
藝人蕭敬騰於社群平台張貼一張R15 星空紫的照片，稱這台是「偶的手機」。圖／OPPO提供
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蕭敬騰用即將登台的OPPO R15自拍，大秀自己的「愛心鼻孔」，期待未來用R15...
蕭敬騰用即將登台的OPPO R15自拍，大秀自己的「愛心鼻孔」，期待未來用R15跟大家分享更多日常生活。OPPO提供
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OPPO蕭敬騰手機

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