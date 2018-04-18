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COMPUTEX聚焦智慧製造 嵌入式系統搶商機

2018-04-18 12:18中央社 台北18日電

為搶攻快速成長的智慧製造需求，6月登場的COMPUTEX將展出多樣化嵌入式系統產品，支援不同通訊協定設備，並提供客製化設計服務，滿足跨品牌工廠設備自動化需求。

2018台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）6月5日將在台北登場，共同主辦單位之一的台北電腦公會（TCA）指出，根據Research AndMarkets最新研究報告，2017年全球製造領域物聯網市場規模達1652.7億美元，預估2023年將高達3505.1億美元，相關採購需求包括物聯網硬體設備、軟體系統與製造管理服務。

為搶攻智慧製造商機，精聯電子（Unitech）、微星科技（MSI）、晶達光電（Litemax）等20家廠商，都預計在展中展出嵌入式系統、工業用主機板、自動控制用模組、工業用通訊模組、工業用顯示模組、工業用影像擷取模組等相關產品，以符合海內外系統整合業、企業軟體、電信業、雲端服務等解決方案供應商的多樣化採購需求。

COMPUTEX 2018將在4個展館同步登場，世貿一館展出通訊及網路產品、行動裝置配件、觸控及顯示產品，以及包括人工智慧與大數據、車聯網、智慧科技解決方案等智慧應用產品的SmarTEX特展；世貿三館則規劃展出InnoVEX新創特展。

南港展覽館展區則包括系統及解決方案、電競及AR/VR產品、零組件及先進電源技術、儲存產品及資料庫解決方案、嵌入式產品及工業物聯網、智慧零售及商業解決方案；半導體及前瞻技術區則將在台北國際會議中心展出。

物聯網雲端服務聯電

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