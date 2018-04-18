亞馬遜5大暢銷筆電 宏碁是唯一售價破千美元

2018-04-18 12:11 中央社 台北18日電



宏碁董事長陳俊聖 報系資料照 分享 facebook 宏碁優化產品組合及提升平均售價有成，根據電商通路亞馬遜銷售排行榜，宏碁電競筆電Predator Helios 300是前5大暢銷筆記型電腦當中唯一售價超過1000美元（約新台幣2.9萬元）的機型。

根據每小時更新的亞馬遜暢銷筆電排行榜，截至18日上午11時30分為止，售價1049美元的Acer PredatorHelios 300排名第二，僅次於售價349.99美元、採用英特爾第7代處理器的Acer Aspire E 15。

亞馬遜暢銷筆電排行榜第3名為採用英特爾第8代處理器的Acer Aspire E 15，售價599.99美元；第4名為15.6吋Lenovo Ideapad，售價381.98美元；第5名為11.6吋ASUS Chromebook，售價223.1美元。

宏碁今年首季自結合併營收達新台幣547.72億元，年減2.28%；若以美元計算，則年增3.52%，其中電競產品全系列營收持續成長、年增60%。

法人分析，宏碁歷經3年的營運重整，產品重點轉向高毛利的電競個人電腦（PC），產品組合轉佳，有助改善毛利率，同時營運支出也控制得宜，看好宏碁股價很快將回升到誘人水準。