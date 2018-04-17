影／ 受惠半導體擴廠需求 聖暉董座：好景氣到2025

2018-04-17 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



無塵室與機電廠商的聖暉工程，今(17)日舉辦法說會，近期受惠兩岸半導體及光電產業擴廠需求，EPS創下18.17元，年增率超過9成，董事長梁進利更看好，未來景氣一路暢旺至2025年。