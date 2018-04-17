UPS大廠伊頓 推微型資料中心與儲能智慧解決方案

2018-04-17 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



在人工智慧、物聯網、邊緣運算等科技的風潮下，傳統資料中心正經歷一場重大的變革，全球UPS動力管理專家伊頓於企業機房論壇，探討「綠色機房電力管理解決方案」，提出因應全球節能減碳趨勢與政府綠能政策，加上物聯網應用所伴隨著持續攀升的電力需求，如何優化IT設備的節能管理乃是現代企業積極思考的重點。

伊頓台灣區電氣事業企業業務協理王子賢對於資料中心轉型升級的需求，分享企業應如何打造兼具節能與高效的綠色機房，以及伊頓簡單快速部署的微型資料中心與xStorage儲能系統等多個智慧電力管理解決方案的創新技術與應用。

王子賢表示，邊緣與雲端運算快速發展的趨勢下，企業部署微型資料中心的需求日益增長，穩定電力已成為企業最重視的能源議題。伊頓的微型資料中心解決方案，讓企業擁有完善且可靠的電力備援，大幅優化邊緣端的運算效率且降低機房耗能，能更合乎成本效益地進行能源管理，協助企業在智慧工廠、工業物聯網等領域打造更堅實的產業競爭力。

他強調，伊頓長期專注於轉換效率、節能等創新技術的研發、提供全方位的電源解決方案，並協助企業打造簡易、彈性化、高效能、低成本的新一代綠色機房與電力管理系統，讓企業在能源轉型的過渡期，以及未來微型資料中心的趨勢下，能夠更有效、更智慧地進行電力管理，同時擁有高品質的電力來源，建構安全、穩定的電力系統。

隨著人工智慧、物聯網、5G的應用起飛，智慧化與自動化已成為企業工廠、商店與物流倉儲等場所的轉型趨勢，也大幅增加機器邊緣運算的需求，以便即時分析處理自動化設備所產生的數據，且隨著儲存、運算量增加，資料中心除了朝向微型化發展，如何節省資料中心的能源與成本也將成為考驗。

根據研調機構預估，全球物聯網設備數量將從2017年的84億個快速成長為2020年的204億個，在眾多工作負載逐步轉移至物聯終端設備下，小規模數據中心因此興起，電力則擔任確保關鍵任務順利執行的要角。伊頓針對中小型機房、企業分支機構等的IT設備，特別提出了微型資料中心單一機櫃整合式設備解決方案，其簡易安裝、快速部署功能不僅大幅縮減建置時間與成本，更賦予企業未來靈活且彈性地進行擴充的能力。