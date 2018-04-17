南亞科Q1毛利率創高 可望逐季高到Q3

2018-04-17 17:35 中央社 新北17日電



動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科第1季毛利率達51.8%，改寫歷史新高紀錄，因產品平均售價可望持續上漲，成本也將更好，毛利率可望逐季攀高到第3季。

南亞科下午召開法人說明會，公布第1季營運結果。南亞科第1季DRAM銷售價量齊揚，平均售價揚升6.1%，銷量也季增8.4%，季營收達新台幣187.97億元，季增12.1%，也較去年同期成長53.7%。

南亞科第1季毛利率51.8%，較去年第4季拉升2.1個百分點，並創下歷史新高紀錄，今年第1季本業營業利益83.19億元，季增27.5%，年增115.9%。

因認列匯兌損失11.78億元，及少了處分美光持股業外收益，影響南亞科第1季歸屬母公司淨利滑落至72.27億元，季減67.1%，不過，仍較去年同期成長120.6%，每股純益2.39元。

展望未來，南亞科總經理李培瑛表示，第2季DRAM市場仍將供不應求，產品平均售價可望較第1季再揚升1%至5%，成本也將更好，第3季又為傳統需求旺季，預期毛利率有機會逐季攀高到第3季。

李培瑛指出，隨著雲端及大數據應用成長，加上智慧化應用，將加快運算需求，並將驅動伺服器DRAM需求增加，預期伺服器DRAM強勁需求將可延續很長一段時間，並將是成長動能最強的DRAM產品。

李培瑛預估，今年DRAM市場需求將年增21%至23%，南亞科第2季位元銷售量有機會季增超過15%，全年位元銷售將可年增48%。

針對美中貿易關係緊張，李培瑛認為，雙方的主要目的是為了要談判，若結果各國都採取高關稅，恐將影響整體經濟，希望雙方能有共識，這對產業將不會有負面影響。

李培瑛表示，若兩方都能加強智慧財產權與營業秘密保護，這對DRAM產業將會是好事。