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樺漢上市4年翻倍成長 4年後要成大怪獸

2018-04-17 17:42中央社 台北17日電

樺漢科技今天召開法人說明會，董事長朱復銓表示，樺漢上市4年，營收、獲利都數倍成長，未來4年後，可望成長成大怪獸。

樺漢去年合併營收新台幣349.04億元、年增161.91%，稅後純益11.23億元、年增9.88%，每股稅後純益(EPS)14.81元，今年第1季合併營收108.04億元、年增195.71%，符合內部預期。

樺漢財務長曹錫仲表示，去年受到新台幣匯率影響，光是匯損就達3.52億元、影響每股獲利3.46元，若加計海外可轉債(ECB)的轉換財務成本，去年光是業外損失對每股獲利影響近5元。

朱復銓表示，樺漢目前已可說是以工業電腦為主體的小型艦隊，集團包括樺鼎精密、瑞祺電通、沅聖、南京亞士德、皇睿、樺緯物聯及美國AIS，策略合作伙伴則包括鈺緯及正在公開收購的帆宣。

朱復銓指出，鴻海集團旗下富士康工業物聯網(FII)即將在A股掛牌，未來樺漢可與FII合作開拓中國大陸市場，成為中國大陸最大的工業電腦及系統整合廠，搶攻中國製造2025、一帶一路商機。

樺漢總經理鄧覲臺則表示，過去有超過85%的營收來自於歐洲、美國2大市場，亞洲包括中國大陸及日本營收貢獻度僅11%，中國大陸自今年起是集團發展重心，未來亞洲、歐洲、美國3大市場占營收比重將相當，成為成長的3隻腳。

鄧覲臺指出，預計在中國大陸昆山成立樺漢中國大陸總部，並建置製造基地智能化的示範廠，並依地理區域建立行銷及業務團隊，今年樺漢的成長，中國大陸市場的發展是重點。

樺漢科技

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