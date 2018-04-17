親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

專利契作新藍海 工研院籲產業善用資源

2018-04-17 14:38中央社 台北17日電

專利是企業用於法律訴訟時的利器，更應視為生財工具。工研院表示，正接受5家企業運用「專利契作」方式，付費由工研院代研發藍海技術專利，企業應多利用國家資源助競爭力。

工業技術研究院與全球智慧產權專業雜誌IAM(Intellectual Asset Management)今天共同主辦台灣智財商業論壇「IPBC Taiwan 2018」，邀集逾240位國內外科技大廠智慧財產策略長、研發技術長、與政府機關人士等，以實務經驗探討智慧產權商業化，為充實台灣企業的專利彈藥庫貢獻心力。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，智慧財產除了是被動做為訴訟的防禦利器外，更是進可攻、退可守的市場利器。經由積極活化運用後可為企業生財，甚至可與其他公司交互授權、商業談判、打入國際供應鏈，甚至還能進一步投資抵稅，為企業帶來更高的商業價值與穩定財源。

王鵬瑜指出，工研院這幾年接受了5家大型企業以「專利契作」的模式，委託工研院的大批研發人才依據設定的領域和題目來研發非常有潛力的專利，相當類似農業契作的觀念。

王鵬瑜舉例，從事某特定領域製造或服務的企業認為某項未來非常有潛力的發展可以成為專利，因此與工研院協商這項專利的可行性，並付費簽下約3年的合約，未來研發的成果與專利完全由企業擁有。目前已有一家企業委託研發5G通訊的專利中。

但是工研院的角色是輔導產業提升競爭力，因此在「獨享」的方式下，另開發出「共享」模式。他說，企業不必花太多經費委託，一樣由工研院來研發，但成果和專利由雙方共享，工研院可以利用這項專利來協助其餘中小型企業提升競爭力。

王鵬瑜指出，雖然工研院接受「專利契作」的案件和研發人力有限，但工研院已打算從被動接受企業委託逐漸主動出擊與企業接觸，為適合的企業量身打造研發專利，如同台灣的製造業從早年的委託製造(OEM)走向委託設計(ODM)的味道，如此才更能符合與市場接軌的新競爭形態。

他強調，「專利契作」在企業界還不算太普遍，但並非只有出得起錢的大企業才能享有，無法進用太多研發人才的中小企業也可善用工研院的研發能量來合作，為布局藍海策略盡一分力。

工研院

相關新聞

myfone行創獎12歲 邀你想像力「跨」出趣

2018-04-17 14:29

美國月底財報週 投信估NASDAQ漲率高

2018-04-17 13:21

盧超群：半導體產值可超預期 估增1成

2018-04-17 13:21

蘋果6.1吋新手機沒動作 法人：觸控廠等待中

2018-04-17 12:01

施耐德在台首次舉辦創新高峰會 今日起開放報名

2018-04-17 11:44

聯發科攜手微軟 攻物聯網

2018-04-17 10:49

美系外資大幅下修宸鴻目標價

2018-04-17 10:31

穎漢攻歐洲訂單 法人估今年業績看增逾1成

2018-04-17 09:57

聯嘉18日起競拍 法人估今年營收成長雙位數

2018-04-17 09:25

創意比特幣業績恐腰斬 營收估照創新高

2018-04-17 09:25

昆侖萬維資金未到位…大宇資旗下引陸資 破局

2018-04-17 00:47

強強聯手 佳世達董座要組產業大聯盟

2018-04-17 00:47

MLCC擴產難度高 下游業者憂鬱

2018-04-17 00:38

電子品牌廠挑戰大 毛利率不妙

2018-04-17 00:38

MLCC龍頭喊停產 台廠迎轉單

2018-04-17 00:36

韓撤出陸TV組裝 面板鏈警戒

2018-04-17 00:34

台系電視代工廠危機入市 衝市占

2018-04-17 00:33

被動元件轉單效益 樺漢業績將大爆發

2018-04-17 00:32

傳iPhone6s+試產 緯創：不評論

2018-04-16 20:20

中油投資印度石化園區 董事長戴謙坦言出現問題

2018-04-16 16:49

顯卡族 下半年有憂

2018-04-16 14:31

元晶董座 任SEMI太陽光電委員會主席

2018-04-16 14:31

聯再能拓藍海 評估發展儲能

2018-04-16 14:31

郭明錤：HomePod今年僅出貨200~250萬台

2018-04-16 14:22

緯創印度試產i6s Plus 量產倒數

2018-04-16 14:22

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

iPhone新機倒數計時 台供應鏈將揮別低潮

2018-04-16 00:55

iPhone人臉辨識成標配 穩懋樂

2018-04-16 00:54

鴻海總動員 擴大5G生態圈

2018-04-16 00:53

夏普機器人 東京小學教英文

2018-04-16 00:48

郭台銘 再申請個人專利

2018-04-16 00:48

行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33

MWC國家館上秀 展示科技應用

2018-04-15 00:33

物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33

聯發科新晶片 傳奪OPPO大單

2018-04-15 00:33

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

啟雲致勝心法／創業太燒錢 先以戰養戰吧

2018-04-15 00:05

丘立全攜手臉書 站上巨人的肩膀

2018-04-15 00:05

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05
看更多

熱門文章

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 16:44

屋主賠慘了！ 林口豪宅四拍 不到買進價一半

2018-04-17 10:31

外資撤出 台幣重貶

2018-04-17 00:14

今年報稅小確幸 我可以減多少稅看這裡

2018-04-16 20:20

復興航空客機找到買家 5月底交機

2018-04-16 15:52

新屋去年跌14%！新莊副都心淪最大重災區

2018-04-17 10:02

韓撤出陸TV組裝 面板鏈警戒

2018-04-17 00:34

MLCC龍頭喊停產 台廠迎轉單

2018-04-17 00:36

被動元件缺貨期長 設備廠缺被動元件也是幫兇

2018-04-16 21:55

新台幣收貶1.23角 短線恐貶破29.5元

2018-04-16 16:43

列報扶養親屬 須共同居住

2018-04-17 01:16

名家觀點／美中匯率戰 才是經濟致命傷

2018-04-17 01:35

MLCC擴產難度高 下游業者憂鬱

2018-04-17 00:38

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 17:59

一銀真是幸福企業 逾半員工年薪破百萬

2018-04-17 11:46

列報扶養親屬免稅額 把握這二原則有效節稅

2018-04-16 22:33

被動元件轉單效益 樺漢業績將大爆發

2018-04-17 00:32

刷卡繳牌照稅分期零利率還款 須先登錄或刷滿額

2018-04-17 05:30

中油投資印度石化園區 董事長戴謙坦言出現問題

2018-04-16 16:49

強強聯手 佳世達董座要組產業大聯盟

2018-04-17 00:47

免稅額調高 613萬戶受惠

2018-04-17 01:16

顧立雄表態 不反對產業進入金融

2018-04-17 00:25

醫科展啟動 Google來台找商機

2018-04-17 01:13

台火賺130萬 發397萬

2018-04-17 00:47

顧立雄談蘋果CSR要求 廣達、和碩、緯創受影響

2018-04-16 22:15

大宇資子公司增資案破局 將另覓潛在投資方

2018-04-16 19:56

資金回流租稅大赦？ 財部：不該課的不應課

2018-04-16 23:30

新台幣早盤升3.6分 台股暴跌逾百點

2018-04-17 10:01

電子品牌廠挑戰大 毛利率不妙

2018-04-17 00:38

新南向屢受挫…中油進印度 面臨挑戰

2018-04-17 00:19

中油新油價公式 2個月內定調

2018-04-17 00:22

傳iPhone6s+試產 緯創：不評論

2018-04-16 20:20

王道銀個金 拚三年內損平

2018-04-17 01:33

台系電視代工廠危機入市 衝市占

2018-04-17 00:33

基於使命感 台塑總裁王文淵將接工總新掌門

2018-04-16 18:56

台股重挫 新台幣止貶午盤升3.6分

2018-04-17 12:35

揮一桿400萬！ 有張保單讓你爽爽領獎

2018-04-17 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top